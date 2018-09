Neymar, la stature de la liberté

Si le Brésilien est parfaitement entré statistiquement dans sa deuxième saison française (quatre buts, une passe décisive), c'est aujourd'hui l'évolution de son rôle tactique au PSG qui attrape les regards. Tuchel y est pour beaucoup et voilà Neymar avec le sourire, enfin.

L'isolé éternel

« Il peut être une inspiration pour prendre des risques »

Par Maxime Brigand

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C’est l’histoire d’un fils du jeu, qui a débarqué il y a quelques mois à la manière d’un écolier dans une pièce fermée, pour voir : voir l’avenir à travers les yeux de son nouvel entraîneur, Thomas Tuchel , voir comment il allait être regardé par un homme dont il ne connaissait que le nom, voir aussi, sur table, un nouveau foot, une nouvelle idée, une nouvelle philosophie. Lorsqu’il évoque cette dernière, Tuchel s’illumine : «» C’est du football poétique, versifié pour reprendre l’expression du poète et cinéaste italien Pier Paolo Pasolini, celui qui ramène à l’enfant libre dans sa cour d’école, qui voit son sport comme une envolée plus que comme l’exécution stricte d’un plan d’action.Le 13 mai dernier, Neymar a ainsi rencontré Thomas Tuchel au cours d’un rendez-vous où le Brésilien s’était pointé avec « une ardoise et un feutre » dans son sac. «» , glissait le coach allemand de quarante-cinq ans, lors de sa toute première conférence de presse à Paris, au milieu du printemps dernier. Et Tuchel a activé le premier levier de sa méthode : la stimulation du bonheur chez l’individu – ici le joueur – pour le pousser ensuite à la prise de décision en action. «» , explique-t-il. Neymar dans tout ça ? «(...)Puis, l’été est passé, une Coupe du monde avec, et donc beaucoup d’histoires. Que retenir de la campagne russe de Neymar ? Ses larmes à l’issue du match contre le Costa Rica et la colère de Tite , venu hurler en conférence de presse que «» ? Ou plutôt le retour sportif d’un joueur touché à la cheville à la fin du mois de février et revenu à toute allure pour laver le souvenir de 2014 ? Tout ça raconte en réalité Neymar , prédestiné qui représente l’idée que l’on peut se faire du «» et isolé éternel du circuit au moment où les lampions s’allument : sur un terrain, Neymar ne s’appartient plus, et ce, depuis le premier jour, ainsi va son destin.Du Mondial, il reste alors cette réputation de pleurnichard, coincé entre la tricherie qu’on lui prête et un statut de victime naturelle, le dribbleur étant devenu – peut-être en Russie plus qu’ailleurs – une espèce à éteindre pour de bon. En 2018, on ne casse plus une organisation défensive par un éclair technique, mais plutôt par un triangle ou une contre-attaque rapide : c’est du football de «» (Pasolini), l’univers du collectif organisé dont le «» . Ciblé, Neymar l’a été dès son retour aux affaires cet été : à Nîmes (2-4) début septembre , l’international brésilien (92 sélections) a été accueilli comme «» (c’est le folklore) ; aux États-Unis le week-end dernier, DeAndre Yedlin, défenseur du Team USA, s’est permis de se le payer en public après un contact en demandant à l’arbitre d’un USA-Brésil (0-2) au suspense relatif s’il avait «» .En plein mois de juillet, Neymar a alors admis ne pas avoir voulu «» devant lui de l’été. À cet instant, Tuchel est intervenu et a serré sa relation avec le Brésilien, avant de lui filer les clés tactiques du camion parisien dans un 3-4-1-2 où le bonhomme passe les plats avec une liberté de mouvement plus importante qu’à gauche. Pourquoi ce choix ? «» , répond l’entraîneur parisien. C’est le Neymar du début de saison dernière, celui qui touchait plus de 120 ballons par rencontre, celui qui ne s’était pas encore perdu dans unavec Cavani et qui ne s’était pas encore enroulé dans une guerre cosmique avec ses partenaires. Au bout, il y a quand même eu les chiffres : dix-neuf buts, treize passes décisives, en vingt matchs de Ligue 1. Brillant. Derrière, il y a eu aussi Kylian Mbappé, qu’on a voulu opposer à Neymar en oubliant que ces deux étoiles pouvaient aussi s’allumer ensemble, pour le meilleur. Il suffit peut-être aussi parfois d’écouter le premier, venu expliquer dansque leur «» là où le second a évoqué un «» .Alors, où est le problème ? Nulle part, pour le moment, Mbappé se mettant même en retrait après le succès de l’été à Guingamp (1-3) en évoquant son coéquipier comme «» . Et jusqu’ici, avec quatre victoires en quatre matchs de Ligue 1 et derrière les travaux du début de l’ère Tuchel, c’est ce qui saute aux yeux : le triangle offensif parisien avance bien, ensemble, et forme un tout, le schéma tactique de l’Allemand permettant notamment à Neymar de prendre le ballon plus haut que par le passé et d’évoluer librement, avec un rôle défensif plus réduit, même si son pressing offensif, notamment face à Angers, aura été essentiel. Un Neymar neuf est arrivé, pour ce que certains voient comme «» (Marquinhos), avec au bout une Copa América à jouer à la maison, au Brésil, l’été prochain. On repense à cet instant à Unai Emery , qui décrivait il y a quelques mois son ancien joueur comme un homme «» . C’est surtout désormais un joueur libre dans son expression, qui compte déjà quatre buts en quatre journées de championnat : reste à voir où s’arrêtera la conquête.