Neymar, joga bonito sur Counter-Strike

À côté du football, Neymar cultive une autre passion : les jeux vidéo. Avec un attrait tout particulier pour Counter-Strike: Global Offensive. Et comme sur un terrain de foot, l’attaquant du PSG est plutôt bon.

O verdadeiro aprova a celebração de um dos nossos fãs, mais ilustres @neymarjr!@FalleNCS approves this celebration from our star fan Neymar! pic.twitter.com/BlBPTwME2P — SK Gaming (@SKGaming) March 29, 2017

Des parties avec Nenê, Gabriel Jesus ou Casemiro

Arme en main ou balle au pied, même combat

Vidéo

Par Clément Bernard

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour ceux qui ne connaissentpour les intimes, petit résumé : ce FPS développé par le studio Valve est un jeu de tir à la première personne qui se joue en équipe de 5, opposant terroristes et anti-terroristes. Issu de la célèbre série, il a pu obtenir un succès colossal dans le monde grâce à un gameplay réaliste, mais peu accessible pour les néophytes. Il est même aujourd’hui un e-sport reconnu comme ses prédécesseurs 1.6 ou Source. Le jeu possède d’ailleurs une énorme communauté au Brésil : des millions d’amateurs y jouent chaque mois, Gaules, le commentateur brésilien du jeu, est actuellement le streamer le plus regardé au monde et des équipes professionnelles comme FURIA Esports ou MIBR font partie du gratin mondial.Quoi de plus normal, donc, pour un amoureux decomme Neymar que d’avoir noué des amitiés avec les meilleurs joueurs brésiliens. Gabriel « FalleN » Toledo, in-game leader chez MIBR et anciennement chez les doubles vainqueurs du Major SK Gaming, a ainsi pu goûter aux joies de lade Neymar dans sa villa brésilienne. Des LAN partys à domicile où d’autres grands noms de la scènecomme Marcelo « coldzera » David, élu deux fois meilleur joueur du monde en 2016 et 2017, sont présents. Si les deux loustics sont des fans absolus du joueur, ne pensez pas qu’ils sont de simples geeks derrière un PC. Ils ont tous les deux gagné plus d’un million de dollars deen carrière et certainement tout autant en salaires et sponsors. Cette amitié se retranscrit sur les terrains de foot : Neymar avait notamment fait une célébration en hommage au SK Gaming de Fallen en mimant l’une des armes les plus célèbres du jeu, l’AWP. Mais aussi sur les serveurs, où lea permis par inadvertance aux millions de fans de Neymar de trouver son profil personnel surEn dehors des joueurs, Neymar est également proche d’André Akkari, l’un des meilleurs joueurs de poker brésilien. Poker,, quel rapport ? Le bon vieil André (46 printemps en décembre) est tout simplement copropriétaire de l’équipe FURIA Esports, actuellement 7mondiale au classement HLTV. Quoi de mieux pour Neymar que de regarder les exploits de la team de son pote ou de tout simplement prendre le pseudo Art in-game, en référence à l’un des joueurs de Furia.S’il est difficile de faire le compte du nombre d’heures jouées tant il change de compte (a minima 3000 et certaines sources pencheraient plus pour 5000 soit plus de 200 jours), on comprend bien que Neymar n’est pas un joueur occasionnel.occupe une bonne partie de sa vie privée. Ses fameuses parties à domicile, par exemple : celles-ci sont quasiment toujours effectuées avec ses meilleurs amis footballeurs comme Nenê, Gabriel Jesus, Casemiro ou l’ancien Nantais Lucas Lima. Des sessions d’une dizaine d’heures qui s’étalent sur plusieurs jours. Oui, Neymar est capable d’être unet de kiffer cette ambiance qui sent bon l’adolescence.Mais en bon phénomène qu’il est, il ne pouvait pas se contenter de simplement kiffer sur le jeu. Il s’est lancé ces derniers mois sur la plateforme de streaming Twitch avec succès (pic de 42 000 spectateurs et plus de 500 000 followers). Entre ses parties de, il s’essaie également à la sensationavec certains de ses coéquipiers de la sélection brésilienne.Mais qui est vraiment le Neymar gamer ? D'aucuns disent qu'il est le même joueur sur le rectangle vert ou avec une AK 47 au bout de sa souris. Il possède un bonet une science du jeu plutôt bonne pour un joueur amateur. Il n’hésite d’ailleurs pas à troller ses adversaires et à privilégier parfois le spectacle.Néanmoins, comme au foot, il n’est pas exempt de tout reproche. Il a poussé un coup de gueule lorsqu'il a été banni du jeu pour quelques jours, vient d’être suspendu de Twitch en diffusant accidentellement le numéro de téléphone de Richarlison son coéquipier en sélection, et est un gros consommateur desqui permettent, moyennant paiement, de changer l’apparence des armes. Et le pire, c’est que même avec son joli salaire, le Ney s'est permis d'aller « quémander » auprès du compte Twitter officiel du jeu.Dans tous les cas, Neymar fait un bien fou à la scène. Tous les professionnels ou joueurs occasionnels sont ravis de voir une star de sa trempe se passionner pour leur jeu favori. C’est même grâce à lui qu’ils ont pu découvrir en avance la destination du prochain Major (Rio). En effet, présent sur le live Instagram de S1mple, l’un des meilleurs joueurs du monde, ce dernier lui avait révélé que. Un doux rêve pour la communauté CS, qui aimerait voir un jour Neymar remettre le trophée aux vainqueurs.