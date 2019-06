Neymar : « J'ai toujours aimé voir du football pour le spectacle »

Avant de se (rerere)reblesser et de devoir déclarer forfait pour la Copa América qui se déroule en ce moment au Brésil, Neymar était à Paris, à l'occasion de la soirée de lancement de son parfum. Et bonne nouvelle, l'attaquant du PSG et de la Seleção n'était pas là que pour parler de cosmétique.

« Ma priorité, c’est le terrain. Courir, donner des bonnes passes et évidemment marquer des buts. Cette question de leadership est secondaire. »

« Je me suis identifié à Kylian dès le premier jour. »

Propos recueillis par Javier Prieto Santos

Malheureusement je me suis à nouveau blessé cette saison, encore une fois à un moment décisif pour le club. Je me sentais très bien sur le terrain, l’équipe était forte et en forme ascendante, de mieux en mieux à chaque match. Mais malheureusement, je n’ai pas pu être sur le terrain avec mes coéquipiers, cela m’a déçu mais je dois aller de l’avant.Le grand objectif de l’effectif et du club cette saison, c’était la Ligue des Champions. Donc bien sûr que pour nous tous, cette élimination a été très difficile. Je me suis senti comme chaque joueur, membre du staff et de la direction et supporter du club : triste.Nous devons analyser la saison passée pour savoir sur quels points nous pouvons évoluer individuellement et collectivement. C’est notre devoir. Et je suis sûr que nous reviendrons plus fort la saison prochaine.Je veux toujours jouer et collaborer avec l’équipe. Le coach me connaît très bien et sait où me positionner pour que je puisse aider l’équipe de la meilleure manière. Il sait qu’il peut compter sur moi pour n’importe quel rôle.Je crois que j’évolue, tous les jours, lors de tous les matchs, les victoires comme les défaites. J’ai toujours dit que j’avais cette volonté de devenir meilleur chaque jour.Ma priorité, c’est le terrain. Courir, donner des bonnes passes et évidemment marquer des buts. Cette question de leadership est secondaire.Oui, je prends des risques. Et je suis certain que ces risques apportent plus de bénéfices que de déchets. Mes coéquipiers et le staff savent ce qu’ils attendant de moi et j’essaie toujours de répondre à toutes les attentes par l’excellence.Depuis que j’aime le football, en tant que fan, j’ai toujours aimé voir du football pour le spectacle. Mes idoles et je crois les idoles de la plupart des fans, sont des joueurs qui produisent du beau jeu. Bien sûr, je suis conscient que parfois, le "joga bonito" ne suffit pas. Il faut toujours avoir cette volonté, ce désir de victoire. J’ai d’ailleurs horreur de la défaite.Je ne laisse jamais tomber. J’aime démarrer, dribbler, créer des mouvements. Je n’ai pas peur de subir des fautes, ça fait partie du jeu. Comme je le dis souvent, mes coéquipiers, mes coachs et mes fans savent ce qu’ils attendent de moi, je ne peux pas les décevoir. La seule chose que réellement, je ne peux pas comprendre et accepter, c’est le jeu déloyal.J’étudierais beaucoup mon style de jeu avant de m’affronter. Je serais préparé. Depuis le début de ma carrière, j’ai eu des combats avec des « marqueurs » exceptionnels. Parfois j’ai gagné ces affrontements, d’autres fois le défenseur a gagné. Mais j’ai une certitude, je ne serais jamais déloyal, je jouerais au football pendant 90 minutes, loyalement.Dans le football mondial, il y a quelques joueurs de grand talent, ceux que le public adore voir jouer. Hazard est l’un d’entre eux. C’est le genre de joueurs qui remplit les stades. Mais il y en a d’autres également.Je commence toujours une saison avec la volonté qu’elle soit la meilleure de ma carrière. J’ai aussi cette volonté pour la saison prochaine.Mon! Je me suis identifié à lui dès le premier jour. J’ai retrouvé en lui beaucoup de ce que j’étais à son âge. Donc l’entente a été immédiate. Sur et en dehors du terrain.Durant ces deux saisons où nous avons joué ensemble, il a évolué énormément et j’ai la certitude qu’il progressera encore. C’est un crack.EnormémentC’est très different du Brésil mais je me suis adapté.