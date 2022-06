Neymar incertain pour Brésil-Corée du Sud

Neymar Jr levou um pisão no pé direito durante o treino desta quarta-feira (1) em Seúl, onde o Brasil enfrentará amanhã Seleção da Coréia do Sul em jogo amistoso. Ele foi atendido pela equipe médica e deixou o gramado mais cedo. pic.twitter.com/BxIhv7aupu — Neymar Jr Site (@NeymarJrSite) June 1, 2022

Ça faisait un moment.La terre est ronde, le ciel est bleu et Neymar est blessé. En marge de la préparation du match amical de lacontre la Corée du Sud qui aura lieu à Séoul ce jeudi, le numéro dix brésilien s’est blessé au pied et demeure très incertain pour affronter les partenaires de Son Heung-min.Déjà blessé à plusieurs reprises au pied droit avec notamment une fracture du cinquième métatarse en 2019, le joueur du Paris Saint-Germain semble plus sensible comme l’indique le médecin desRodrigo Lesmar, lequel décrit cette zone de son corps commeUne escalope sortie du frigo et posée sur la chaussette, et tout ira mieux.