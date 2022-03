Neymar et Donnarumma en seraient venus aux mains

NDS

Ambiance !Il y a des soirs de semaine comme ça, durant lesquels le PSG semble destiné à se faire sortir par une équipe espagnole, et alors la presse de l’autre côté des Pyrénées sort le grand jeu et nous rapporte des évènements tous plus irréels les uns que les autres. Après la défaite parisienne au Bernabéu (3-1) , plusieurs médias espagnols nous apprenaient la grosse colère toute noire qui aurait pris Nasser al-Khelaïfi rapporte que c’était également très tendu dans le vestiaire après la rencontre.En rentrant aux vestiaires, Neymar aurait reproché à Gigi Donnarumma son erreur sur le premier but de Benzema (61). Le gardien italien n’aurait pas apprécié et aurait reproché au Brésilien sa perte de balle sur le deuxième but madrilène (76). S’en serait alors suivi un échange houleux, et les deux joueurs parisiens en seraient venus aux mains, obligeant les autres joueurs présents dans le vestiaire à les séparer.Elle va laisser des traces, celle-ci.