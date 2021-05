Neymar et Delort se réconcilient

Comprenez une chose, se chambrer est un jeu ?Bon, Paredes n’est pas sur la photo mais avec lui aussi, on a signé un contrat de réconciliation ?? #MHSCPSG pic.twitter.com/gUf82d6IRv — Andy Delort (@AndyDelort9) May 13, 2021

HB

Une photo et on en parle plus.Malgré l'élimination de Montpellier e n demi-finale de la Coupe de France ce mercredi contre Paris (2-2, 5-6 t.a.b.), Andy Delort n'a peut-être pas tout perdu hier soir. Alors que lui et Neymar , mais aussi Leandro Paredes, se cherchent depuis de longs mois sur et en dehors des terrains, le buteur Montpelliérain a tenu à clarifier la situation via une photo avec Neymar et un message posté sur Twitter. Il rappelle que tout ca n'est que duet que ce n'est qu'unavant d'acter la réconciliation. Bien que Paredes ne soit pas sur la photo, Delort ne l'oublie pas pour autant.On attend désormais la photo de Wayne Bridge et John Terry.