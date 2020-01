Neymar dresse les Dogues

Porté par un doublé de son joueur brésilien, qui a rendu hommage à Kobe Bryant, le PSG n'a pas trop eu à se fatiguer pour marcher sur le LOSC (0-2) et prendre dix points d'avance sur l'OM.

Un pas pour une merveille

46 - Neymar est le 1er joueur à inscrire au moins 46 buts lors de ses 50 premiers matchs de Ligue 1 depuis Gunnar Andersson (47) entre 1950 et 1952. Colossal ?. @neymarjr @PSG_inside pic.twitter.com/Hv15WG8kdw — OptaJean (@OptaJean) January 26, 2020

Troisième défaite de suite en Ligue 1 pour le LOSC

LOSC (4-2-3-1) : Maignan - Çelik, Fonte, Gabriel, Reinildo - André (Xeka, 58e), Soumaré (Rémy, 78e) - Sanches, Ikoné, Araujo (Bamba, 67e) - Osimhen. Entraîneur : Christophe Galtier.



PSG (4-4-2) : Navas - Meunier, Silva (Kouassi, 46e), Kimpembe, Diallo (Dagba, 76e) - Di María, Verratti, Gueye, Neymar - Icardi (Herrera, 73e), Mbappé. Entraîneur : Thomas Tuchel.

Pour le clin d'œil et pour Michou, ce devait être un soir de fièvre, un moment pour les princes de la nuit, une nuit pour perdre la boule, au moins avec autant de force que lorsque le LOSC avait fait péter le PSG (5-1) dans tous les sens , en avril dernier. Il n'en aura rien été : sonnés par un doublé de Neymar, les Lillois ont été logiquement séchés dimanche soir et ont subi leur première défaite à domicile de la saison en Ligue 1. La première depuis près de dix mois, pour être précis. Voilà surtout les Dogues éjectés du top 5.À l’heure de rendre hommage à Kobe Bryant, il avait été demandé à la Ligue 1 de prendre de la hauteur, et c’est ce que ce Lille-PSG, dîner royal entre l’équipe présentant le meilleur bilan à domicile face à celle affichant les meilleures références à l’extérieur du championnat, promettait. Le message a d’abord été reçu par un LOSC ambitieux, animé par une volonté féroce de fermer les espaces et de contenir les Parisiens dans leur moitié de terrain. Souvent, cela ne tient qu’un temps, et dimanche soir, les Lillois auront gardé leur plan de jeu entre les doigts pendant une grosse quinzaine de minutes : un espace temporel suffisamment important pour voir Navas décoller sur une frappe lointaine d’Araujo et pour faire au moins douter un peu les hommes de Tuchel. Puis, le PSG s’est mis au boulot, et ce, malgré un Icardi de nouveau éteint, un Mbappé imprécis à plusieurs reprises et un Ángel Di María souvent aux fraises. Neymar, lui, avait des idées et a fait tomber la sanction juste avant la demi-heure de jeu : au bout d’un superbe ballon de Di María et d’un une-deux malicieux avec Verratti, le Brésilien n’a alors eu besoin que d’un pas pour lâcher un ballon délicieux sous la barre d’un Maignan malheureux (0-1, 28). Derrière, on a eu peur de voir le LOSC sombrer, mais le suspense a alors été maintenu par un excellent retour de Gabriel devant Mbappé et par les maladresses parisiennes. Mieux, Lille, guidé par un bon Renato Sanches, a eu la place pour revenir, notamment par l’intermédiaire d’Osimhen, souvent mal accompagné, mais trouvé à dix minutes de la pause par Reinildo, avant d’envoyer une cartouche dans un panneau publicitaire. Aux citrons, on parle d’un choc bien, sans plus.Mais aussi d’un combat qui laisse des traces puisqu'à la pause, Thomas Tuchel doit faire sortir Thiago Silva et pousser sur le gazon le jeune Tanguy Kouassi. Amaury Delerue, lui, fait craquer Christophe Galtier en refusant de siffler une faute (pourtant assez évidente) sur Ikoné, qui va ensuite déboucher sur une action bascule : sur le contre parisien, Di María trouve Icardi, dont la tête ratée retombe sur Mbappé et sur la main de Reinildo. Neymar ne crache pas sur l’offrande et transforme le penalty (0-2, 52) devant un Maignan pourtant parti du bon côté, avant de rendre hommage à son pote Kobe. Piqué, Galtier sort André, averti en première période, et décide de lancer Xeka. Problème : le deuxième but parisien coupe les pattes des Lillois et excite le LOSC, qui durcit clairement les tampons lors de la dernière demi-heure de jeu, alors qu’Icardi balance une balle de troisième but au-dessus. Trouvé côté gauche quelques minutes plus tard, Mbappé, lui, désaxe trop une praline du droit. En réponse, le staff nordiste lance ses derniers couteaux offensifs (Bamba, Rémy), sans réussir à toucher la moindre cible pendant que Maignan sauve l'honneur devant Mbappé. Pour la deuxième fois de la saison (après un nul 0-0 contre Metz, N.D.L.R.), le LOSC boucle un match à la maison sans inscrire le moindre but et laisse ses concurrents filer. On ne peut pas perdre trois matchs de suite en Ligue 1 sans en payer le prix.