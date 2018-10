Neymar, dix de cœur

Auteur d’un triplé face à l’Étoile rouge de Belgrade, Neymar a confirmé qu’il se sentait à l’aise dans son nouveau rôle de numéro 10. Un poste qui lui permet de s’amuser avec les défenseurs adverses et de distribuer des caviars tel un esturgeon.

La touche Tuchel

Le nouveau Neymar

Par Steven Oliveira, au Parc des Princes

Il paraît que Neymar n’est «» . C’est en tout cas ce que le Brésilien avouait ce mardi en conférence de presse. 24 heures, un triplé, deux petits ponts, quatre-vingt-quatre caviars et autant de crochets destructeurs plus tard, difficile d’imaginer que Neymar peut faire encore mieux. Il faut dire que face à l’Étoile rouge de Belgrade, l’ancien joueur du Barça a tout simplement livré un récital. Une performance XXL qui lui permet de rejoindre Zlatan Ibrahimović et Layvin Kurzawa au rang des joueurs du PSG à avoir réussi à claquer un triplé en Ligue des champions. Mieux, Neymar est devenu, avec trente pions inscrits, le meilleur buteur brésilien en C1 à égalité avec Kaká. Et puisqu'on est dans les chiffres, le meilleur pote de Ganso en est désormais à neuf buts au Parc des Princes en C1 en... quatre rencontres. Une performance classique donc ? Pas vraiment puisque contrairement aux trois rencontres précédentes, Neymar n’a pas cavalé sur son couloir gauche, mais s’est amusé à dicter le tempo de la rencontre depuis son nouveau poste de meneur de jeu qui va parfaitement à son numéro 10 inscrit derrière son maillot.Installé en meneur de jeu par Thomas Tuchel face à Angers lors de la troisième journée de Ligue 1, Neymar est parfois revenu sur son couloir gauche comme à Liverpool , avant de définitivement s’installer dans l’axe. Un poste que lui sied à merveille à entendre le technicien allemand : «» Et ce n’est pas ce match face à l’Étoile rouge de Belgrade qui va venir contredire l’argumentaire de Thomas Tuchel qui aime tellement son "Ney" qu’il s’est permis de lui faire deux gros bisous à sa sortie du terrain avant de l’encenser en conférence de presse : «» Même son de cloche chez son homologue serbe Vladan Milojević qui est resté ébahi par la performance du Brésilien : «» De quoi oublier les rares fois où Neymar a perdu le ballon après avoir voulu crocheter un énième joueur au niveau du rond central.De son côté, Neymar semble apprécier son nouveau poste qui lui permet de s’amuser avec les défenseurs adverses et d’être face au jeu pour livrer des caviars à ses petits copains. C’est en tout cas ce que semblait dire le Brésilien à la veille de cette rencontre face à Belgrade : «» , a avoué Neymar avant de déclarer qu’il «» . C’est donc ça le nouveau Neymar , encaisser les coups sans pleurer, se relever et envoyer un coup franc en pleine lucarne.