Neymar devient ambassadeur Puma

Il est la, le transfert de l'été.Après un partenariat de plus de quinze ans avec Nike, Neymar a décidé de mettre fin à sa relation avec la marque américaine, et est officiellement devenu ce samedi l'ambassadeur de la marque allemande Puma. Avec une signature de cette envergure Puma, espère revenir sur le devant de la scène du football dans un marché dominé par Nike et Adidas.Le joueur du PSG, rejoint Harry Maguire, Sergio Agüero, ou encore Antoine Griezmann, tous déjà égérie de la marque. Dorénavant, les trois phénomènes de ce sport ont tous des sponsors différents : Cristiano Ronaldo à Nike, Lionel Messi chez Adidas, et donc Neymar avec Puma. Ça c'est de la rivalité.Et une pièce de plus, dans le jukebox du nouveau Pelé.