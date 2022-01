Neymar confirme sur Netflix qu’il voulait retourner au Barça il y a deux ans

AEC

Parole d’ex.Neymar a avoué dans son documentaire Netflix qu'il voulait quitter le club français pour rejoindre le FC Barcelone et retrouver Lionel Messi lors de la saison 2019-2020. Le Brésilien, qui n'a jamais parlé aussi sincèrement de son désir de retourner au Barça auparavant, a déclaré qu'il avait pris sa décision et que son père, qui est également son agent, avait entamé les discussions avec le club catalan pour conclure un accord.L'ancien attaquant de Santos a quitté le Barça en 2017 et reste la signature la plus chère de tous les temps à 222 millions d'euros. La décision de partir a été prise par le joueur seul. Neymar voulait pourtant quitter le PSG pour revenir au Barça et jouer à nouveau aux côtés de Messi, mais son contrat courait jusqu'en 2023, et le club ne voulait pas le vendre., a-t-il expliqué dans le documentaire.Cette passade est désormais derrière lui, car Neymar a fini par prolonger au PSG jusqu’en 2025. Et comme bonus, Lionel Messi l’a rejoint dans le club de la capitale.Tout est bien qui finit bien ?