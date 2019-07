Neymar au Real Madrid, Gareth Bale au PSG : la folle rumeur !

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C’est The Independent qui met les amateurs du mercato en émoi ce dimanche : d’après le journal anglais, le Real Madrid n’aurait pas vraiment lâché l’idée de faire venir Neymar et songerait à formuler une offre au PSG qui inclurait Gareth Bale.Alors que le Barça semble bien en galère pour faire revenir son attaquant brésilien et cherche tous les moyens possibles pour offrir le moins de cash possible aux Parisiens, d’autres clubs commencent tout doucement à rentrer dans la danse. Par exemple, en Angleterre, il se dit qu’un départ de Paul Pogba pourrait aider Manchester United à se mettre clairement sur le dossier. Mais la bombe du week-end vient plutôt d’Espagne et du Real Madrid.Les Madrilènes, déjà bien dépensiers sur ce mercato (Jovic, Hazard, Mendy, Militao, Rodrygo…) et qui planchent actuellement sur l’arrivée de Paul Pogba, n’auraient pas abandonné l’idée de frapper un énorme coup sur le marché des transferts, au moins équivalent à celui réalisé il y a dix ans avec Cristiano Ronaldo :, donc, prétend que le Real proposerait une certaine somme et Gareth Bale, 30 ans, en échange de Neymar.Le joueur Gallois a connu des hauts et des bas en Espagne. Il y a eu des relations parfois difficiles avec ses coachs, des périodes de disette, des difficultés physiques et des positionnements tactiques un flous. Puis il y a ces statistiques pas si dégueulasses (102 buts en 231 matchs depuis 2013) dont des buts hyper importants (des buts en finales de Ligue des Champions – ce retourné de maboule face à Liverpool –, ce but de taré en finale de Copa del Rey face au Barça…), et un palmarès extraordinaire (une Liga, une coupe d’Espagne, une supercoupe d’Espagne, quatre Ligues des Champions, trois supercoupes d’Europe, quatre championnats du monde des clubs)… Les récentes sorties de Zidane laissent entendre un avenir un peu bouché du côté du Santiage Bernabeu et poussent le joueur à trouver une porte de sortie.On a entendu parler d’offres mirobolantes de Chine et de l’intérêts de clubs anglais (Manchester United, retour à Tottenham) mais la piste parisienne pourrait convenir à tout le monde : au joueur qui rejoindrait un projet ambitieux, au Real Madrid qui se débarrasserait d’un gros salaire pour espérer attirer un nouveau Galactique tel que Neymar et pour le PSG qui, même si ça ne vaut évidemment pas Neymar, récupérerait un joueur de tout premier plan – et une star – surtout s’il le fait rejouer vraiment sur son côté gauche de prédilection.Et puis ça permettrait au PSG de jouer un vrai sale coup au Barça par la même occasion.