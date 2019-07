Neymar adoube Fekir

9

Le meilleur joueur de L1 contre lequel tu as joué ?Neymar: « j’aime beaucoup Fekir qui joue à Lyon. J’aime comment il joue » Via @OhMyGoalUS pic.twitter.com/iptGw698Uq — Max (@MaxOL69) 18 juillet 2019

Vrai reconnaît vrai.Neymar, toujours peu enclin à rester dans l’Hexagone, a profité d’un tournoi de foot à cinq organisé par un sponsor pour répondre à plusieurs questions posées par le média Oh My Goal. C’est d’ailleurs de là qu’a fleuri la polémique au sujet de sa réponse sur le meilleur souvenir de sa carrière : la fameuseréalisée par le FC Barcelone en 2017 face au PSG (6-1).À l’opposé, le Brésilien s’est montré plus habile lorsqu'on lui a demandé le nom du meilleur joueur qu’il avait affronté en Ligue 1. Réaliste, il a nommé le capitaine lyonnais en précisant : «. » Un joueur formé en Ligue 1, international français et champion du monde, la ligue des talents n’a jamais aussi bien porté son nom. Cette réponse va malheureusement devoir être vite actualisée, car on sait le joueur de 26 ans toujours plus proche d’un transfert au Betis Séville, dixième de Liga.Retrouvailles en Liga dès la saison prochaine ?