Newcastle : Un nouveau maillot extérieur aux couleurs de l'Arabie saoudite

Newcastle are set to turn out in the green and white of Saudi Arabia next season pic.twitter.com/JGK88rnKIa — SPORTbible (@sportbible) May 13, 2022

Heureux hasard ou troublante coïncidence, faites votre choix.Transfiguré en deuxième partie de saison grâce à un mercato d'hiver réussi et un entraîneur en course pour être manager de l'année en Premier League , Newcastle a plutôt bien géré sa transition et fait (un peu) oublier la polémique sur son rachat par le fonds public d'investissement saoudien en fin d'année dernière. Mais les critiques refont surface depuis que le prochain maillot extérieur desa fuité, une tunique blanche avec quelques touches de vert clair (notamment le logo du club) rappelant curieusement celle de la sélection d'Arabie saoudite.Un relooking qui divise chez les supporters, certains arguant que les traditionnelles couleurs du club ne sont pas respectées, tandis que d'autres assurent que le club a déjà porté un maillot similaire dans son histoire (lors de la saison 1999-2000, Newcastle arborait effectivement un maillot blanc et vert, ce dernier se rapprochant néanmoins d'un vert foncé-bleu et le logo du club n'étant pas modifié).Bientôt un bandana blanc et vert pour Allan Saint-Maximin