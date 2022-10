Newcastle surprend Tottenham

Tottenham (3-5-2) : Lloris - Sánchez (Doherty, 81e), Dier, Lenglet (Davies, 81e) - Emerson, Bentancur, Bissouma, Skipp (L. Moura, 66e), Sessegnon (Perišić, 61e) - Son, Kane. Entraîneur : Antonio Conte.



Newcastle (4-3-3) : Pope - Trippier, Schär, Botman, Burn - Longstaff, Guimarães (Shelvey, 89e), Willock (Murphy, 75e) - Almirón, Wilson (Wood, 89e), Joelington. Entraîneur : Eddie Howe.

SpursMagpiesSale semaine, pour lesBattu il y a quelques jours à Old Trafford, Tottenham a de nouveau cédé devant une belle équipe de Newcastle qui fait son apparition dans le top 4 de Premier League (1-2). Pourtant, l'entame est plutôt à l'avantage des Londoniens : pendant que Son arrose à longue distance, Pope et Trippier doivent s'y mettre à deux pour priver le Sud-Coréen de l'ouverture du score (11). Et si Dier fait passer un frisson dans tout le Tottenham Hotspur Stadium sur un ballon en retrait (20), c'est bien Kane qui menace encore face à un Pope qui ne baisse pas la garde (29). La rencontre bascule, finalement, sur une action qui fera causer : Wilson vient au contact sur Lloris, sorti intervenir loin de son but, et profite de voir le dernier rempart au sol pour marquerLa vidéo ne trouve rien à redire, et Almirón s'occupe d'enfoncer le clou après avoir pris Lenglet de vitesse. Sous des trombes d'eau, le gang d'Antonio Conte se doit une revanche dès la reprise. Lloris est encore décisif devant Schär (53), et dans la foulée, Kane redonne de la voix à tout un stade en coupant au second poteau sur corner. Battu seulement par Liverpool depuis le début de la saison, Newcastle ne s'en laisse pas compter : à part une tentative de Perišić (69), Tottenham n'y arrive pas.Elle se construit peu à peu, cette grande équipe tant attendue à Newcastle.