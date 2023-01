Newcastle se cogne contre Palace

Crystal Palace (4-2-3-1) : Guaita - Ward (Clyne, 71e), Richards, Guehi, Mitchell - Doucoure, Schlupp (Hughes, 65e) - Ayew, Eze (Olise, 65e), Zaha (Mateta, 65e) - Edouard (Ozoh, 90e). Entraîneur : Patrick Vieira.



Newcastle (4-3-3) : Pope - Trippier, Schär, Botman, Burn - Longstaff, B. Guimarães, Willock (Saint-Maximin, 69e) - Almirón (Murphy, 86e), C. Wilson (Isak, 69e), Joelinton. Entraîneur : Eddie Howe.

Habitué des parties fermées cette saison, le solide Newcastle d'Eddie Howe n'est pas parvenu àse défaire de Crystal Palace dans la banlieue londonienne, et se consolera en se disant qu'il n'a plus perdu en Premier League depuis quinze journées (0-0).Une rencontre globalement ennuyante, toutefois débutée avec les déboulés de Willock côté gauche et une première situation non convertie par Almirón (6). Dominateur, Newcastle voit Joelinton buter sur Guaita (20), avant que le dernier rempart ne repousse comme il peut (36). En face, la bande de Patrick Vieira se contente de faire le dos rond, et c'est tout juste si Richards peut placer sa tête au-dessus à la suite d'un corner (45+1).On prend les mêmes et on recommence après la pause : lesdominent, mais toutes les tentatives filent directement dans les gants de Guaita. Wilson (53), Joelinton encore (57) ou Isak (79) s'essaient tour à tour, en vain. Lesne sont pour leur part pas loin duavec la plus belle occasion du match, mais Pope réalise un superbe arrêt devant Mateta (73). Un partage des points qui n'arrange pas vraiment les nordistes, lesquels pourraient voir Manchester United leur passer devant dès dimanche.Troisième confrontation et toujours pas le moindre but cette saison entre les deux équipes.