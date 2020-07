Newcastle rattrape West Ham dans un match poussif

Newcastle (4-2-3-1) : Dúbravka - Manquillo, Fernandez, Lascelles, Krafth - Hayden (Bentaleb, 43e), Shelvey - Joelinton (Carroll, 81e), Almiron, Saint-Maximin (Lazaro, 69e) - Gayle (Ritchie, 69e). Entraîneur : Steve Bruce.



West Ham (4-2-3-1) : Fabiański - Cresswell, Ogbonna, Diop, Fredericks - Rice, Souček - Lanzini (Noble, 57e), Fornals (Yarmolenko, 75e), Bowen - Antonio. Entraîneur : David Moyes.

Gros score, petit match.Il ne fallait pas arriver en retard ce dimanche à St James' Park, alors que Michail Antonio verse rapidement le premier sang. Le costaud Anglais, au départ et à la conclusion du mouvement, profite d'une sacrée bévue de Lascelles (0-1, 4). Newcastle essaie de sonner la révolte avec une belle frappe de Shelvey, mais la main (pourtant décollée) d'Ogbonna échappe à l'arbitre (11). Pas de panique, puisque Almirón reprend dans la foulée un bon centre de Krafth (1-1, 17). Après ce départ sur les chapeaux de roues, la tension retombe et les imprécisions déboulent. Lesessaient de prendre les choses en main et multiplient les centres, sans succès, sauf quand un Dúbravka vigilant brille devant Bowen (32).Dans un match trop brouillon pour se décider dans le jeu, Souček parvient à décanter la situation sur corner. Le milieu tchèque est le mieux placé pour reprendre une tête de Rice qui fracasse la barre (1-2, 65). Réponse du tac au tac de Shelvey, bien couvert par un Fornals qui a trop tardé à se replacer (2-2, 67). L'entrant Yarmolenko (84) et un Souček décidément affamé (87) mettent des timides coups de chaud sur les cages des. Finalement, lesrestent 16et loupent une occasion en or de s'éloigner de la zone rouge, à quatre petites longueurs. Déjà à l'abri, Newcastle stagne en douzième position et enchaîne un sixième match sans défaite, sans vraiment impressionner.24 points perdus après avoir mené au score : West Ham aime décidément bien se faire punir.