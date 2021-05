Newcastle donne une leçon à Leicester

Leicester (3-5-2) : Schmeichel - Castagne, Söyüncü, Fofana - Pereira (Thomas, 70e), Tielemans, Ndidi (Pérez, 63e), Maddison (Mendy, 77e), Albrighton - Vardy, Iheanacho. Entraîneur : Brendan Rodgers.



Newcastle (5-3-2) : Dubravka - Ritchie, Dummett, Fernández, Krafth, Murphy - Shelvey, Willock (Longstaff, 77e), Almiron (Hendrick, 88e) - Wilson, Saint-Maximin (Joelinton, 84e). Entraîneur : Steve Bruce.

Et si Leicester gâchait tout ?Giflés par Newcastle en ouverture de la 35journée de Premier League, lesont ouvert une porte à leurs concurrents dans la course à la Ligue des champions. En quête de points pour assurer définitivement leur maintien, lesn'ont de leur côté fait aucun cadeau. Allan Saint-Maximin s'est procuré la première occasion chaude, sauvée par Kasper Schmeichel (16). Le Danois a néanmoins dû s'incliner face à Joe Willock, qui a armé du gauche après avoir chipé le ballon à Çağlar Söyüncü (22). Le quatrième but du joueur prêté par Arsenal sur ses quatre derniers matchs. Paul Dummett a fait le break sur corner, en prenant le dessus sur Wesley Fofana pour claquer une tête victorieuse (34). Son premier but depuis... janvier 2016.Leicester a tenté de réagir, mais Fofana (25) et Kelechi Iheanacho (36) ont tiré directement sur Martin Dúbravka, également décisif sur une tentative de lob de Jamie Vardy (45). Malgré le monopole du cuir, le troisième du championnat n'a pas réussi à régler la mire puisque le coup franc de James Maddison et la tête de Wilfred Ndidi (55) sont passés de peu à côté. En face, Newcastle a fait preuve d'une efficacité diabolique, Callum Wilson enfonçant le clou en contre (64), puis s'offrant un doublé en deux temps après avoir frappé le poteau (73). Les buts tardifs de Marc Albrighton (80) et Iheanacho (87) seront anecdotiques : avec Manchester United, Chelsea et Tottenham comme derniers adversaires, Leicester devra batailler jusqu'au bout pour rester dans le top 4.Le sprint final sera