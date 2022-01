Newcastle pique Chris Wood à Burnley

All Black and White. ??Welcome, @officialcwood! ⚫️⚪️ — Newcastle United FC (@NUFC) January 13, 2022

Ça va envoyer du bois !Le voilà, le grantatakan que voulaient à tout prix s’offrir les Saoudiens. Newcastle active la clause libératoire de Chris Wood (30 millions d'euros) et s’offre à prix d’or les services du buteur de Burnley, pour deux saisons et demie. Le Néo-Zélandais (59 capes) quitte donc lespour un concurrent direct au maintien. Leannonce que les dirigeants du club, Sean Dyche en tête, seraientde voir partir leur buteur chez un rival. Même si Chris Wood ne compte que trois buts à son actif cette saison.Dix-neuvième de Premier League, le nouveau Newcastle racheté cet automne par le Fonds souverain d'Arabie saoudite signe là sa deuxième recrue après Kieran Trippier . Des noms bien moins clinquants que ceux évoqués initialement par le club. Pourtant, l’entraîneur Eddie Howe, arrivé en novembre, assure que Chris Wood estet semble convaincu du bien fondé de ce transfert :Quand on n’a pas d’idées, on va piquer chez les voisins...