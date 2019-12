Newcastle offre des abonnements pour remplir son stade

QJ

Dans le Tyne and Wear, le black friday continue.Généralement, les stades de Premier League n'ont aucune peine à faire le plein et les écuries les plus huppées pourraient même remplir plusieurs fois leur stade pour certaines affiches. Mais la sinistrée Newcastle n'a pas grand-chose d'autre que le football à offrir à ces derniers, et le manque d'ambition chronique du propriétaire Mike Ashley commence à lasser même les plus fervents supporters des. C'est ainsi que dimanche dernier lors de la victoire face à Southampton (2-1), Saint James' Park a connu, selon la BBC, sa plus faible affluence en Premier League depuis novembre 2010 (42 303 spectateurs pour 52 400 sièges).Pour éviter d'avoir à jouer dans une enceinte qui sonne creux, les dirigeants duont décidé de prendre le taureau par les cornes et d'offrir un sacré cadeau de Noël à ses abonnés (ou plutôt à leurs proches) : chaque détenteur d'una droit à un second sésame gratuit pour les dix derniers matchs à domicile de la saison, à offrir à la personne de son choix.On soufflerait bien l'idée au TFC, mais on a peur que cela ne devienne un cadeau empoisonné.