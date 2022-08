Allan Saint-Maximin, actions divines

Si Newcastle a tenu tête au monstre Manchester City ce dimanche (3-3), Allan Saint-Maximin y est pour beaucoup. Impliqué sur les trois buts des siens et danger de tous les instants pour les Citizens, le Français était dans un de ses jours où il n'est pas farfelu de l'imaginer plus haut.

« J'espère que Deschamps n’avait pas perdu ses codes Canal »

« Le jour où j'aurai un joueur capable de finir les actions, je vais faire des saisons à quinze passes décisives. »

Plus sérieusement, évidemment j’ai conscience que les Bleus c’est le très très haut niveau et que ça demande bcp de choses tellement il y a déjà de la qualité en attaque! MAIS ce qui est sur c’est que jsuis deter à continuer à me tuer sur le terrain pour en faire partie un jour?? — Allan Saint-Maximin (@asaintmaximin) August 21, 2022

Par Jérémie Baron

Tous propos d'Allan Saint-Maximin tirés de So Foot

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C'est Eden Hazard qui le disait il y a un mois, sur ESPN :De tous les buffles du Royaume, le défenseur bodybuildé de City serait donc celui qui donnerait le plus de coulées de sueur aux attaquants de ce championnat. Pourtant, en ce dimanche d'août à St James's Park, la peur a peut-être changé de camp lorsque Allan Saint-Maximin s'est présenté face à l'international anglais. À Newcastle, le champion en titrea mordu la poussière avant de s'en tirer avec un point au terme d'une baston d'anthologie (3-3) . Et dans tout ce raffut, le Français a été l'un des grands bonshommes de la rencontre.Si les locaux ont mis cinq bonnes minutes et un pion d'İlkay Gündoğan pour entrer dans leur rencontre, l'ancien feu follet de l'OGC Nice et du SC Bastia a rapidement démarré sa prestation mémorable. Zigzags, tours sur lui-même, coups de rein, inlassables allers-retours dans le couloir gauche ou pour piquer dans l'axe... Le tout, sans les fioritures dont il est pourtant adepte : pour ce premier choc de la saison du NUFC, Saint-Maximin avait enfilé sa tenue de gala face à Walker, John Stones et consorts chez qui il a inspiré la crainte à chaque prise de balle pendant au moins 70 minutes. Et s'il n'a pas inscrit son patronyme composé au tableau d'affichage, il n'en reste pas moins l'homme du match du côté des pies de Newcastle : d'abord auteur du centre décisif - après avoir débordé à gauche et fixé Walker et João Cancelo - pour Miguel Almirón sur l'égalisation (28), il a ensuite mis Callum Wilson sur orbite - en partant presque de la ligne médiane - sur le deuxième (39). Avant de terminer par un nouveau rush, à l'origine du somptueux coup franc du break inscrit par Kieran Trippier (54).De quoi alimenter un peu plus l'adoration des supporters locaux pour leur attaquant, arrivé il y a trois ans sur la rive nord du fleuve Tyne et qui sort de sa meilleure saison statistique en PL (35 apparitions, cinq pions et cinq)., racontait-il en mai.Auteur de quatreau total face aux(meilleur score du match, avec Kevin De Bruyne et Gündoğan), le natif de Châtenay-Malabry a brillé dans l'altruisme là où on lui a souvent reproché sa cochonnerie dans le dernier ou l'avant-dernier geste. Grâce à lui, Newcastle n'est pas passé loin d'un immense coup d'éclat. Une chose que Saint-Max' aimerait sans doute voir se répéter, lui qui compte bien profiter du passage sous pavillon saoudien pour changer de dimension en même temps que son club.[...], osait-il.[...][...]Au terme de son récital, l'ancien international espoirs s'est amusé sur Twitteravant de faire machine arrière. À 25 ans, pourtant, il n'est plus l'heure de rire.