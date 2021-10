Newcastle, la nouvelle vie de château

Le 7 octobre 2021 marquera sans doute l’histoire du Newcastle United Football Club. À 18h22, le Fonds souverain d'Arabie saoudite annonce son rachat par un groupe d'investisseurs. Le vœu des supporters est enfin exaucé, ouvrant la porte aux plus grandes ambitions. Les jours de l’équipe qui lutte pour son maintien sont comptés, les Magpies retrouvent le droit de rêver.

Newcastle made of sand

« Devant St James' Park, on se serait cru au réveillon du Nouvel An. C’était le moment le plus important de l’histoire du club depuis que je le supporte. »

Ashley, enlève-nous les glaçons

« Si vous regardez notre terrain d’entraînement, vous revenez dans les années 1980. Les infrastructures sont comparables à celles d’un club de League One. »

Dream Bigger

« Les supporters de Sunderland, dont mes oncles, nous appellent déjà les "meurtriers". On ne peut pas dire que nos nouveaux propriétaires sont parfaits. »

Par Quentin Ballue et Matthieu Darbas

Tous propos recueillis par QB et MD

Des heures de tension et d'excitation, puis l'éruption. Jeudi soir, St James' Park est vite devenupour le tout Newcastle-upon-Tyne. Au milieu des maillots des, quelques drapeaux saoudiens, djellabas et ghutras. Un clin d’œil au nouveau boss Mohammed ben Salmane, à la tête du consortium qui vient de racheter le club local., témoigne Anthony, rescapé de cette folle soirée., rembobine Greg, abonné depuis ses 12 ans.Un chapitre que les supporters du Newcastle United FC espèrent glorieux, et pour cause : en matière de football, l’argent fait souvent le bonheur.Mohammed ben Salmane n’a pas attendu l'hiver pour mettre Newcastle au chaud. Alors que le froid commence doucement à s'installer dans le comté du Tyne and Wear, le prince héritier d’Arabie saoudite a réussi à rassembler quelque 5000 admirateurs desune soirée d’octobre. Son principal atout : le chéquier du PIF, un fonds d'investissement qui est devenu le nouvel actionnaire majoritaire du club et dont la fortune est estimée à 400 milliards d'euros. Déjà un titre à fêter : celui du club disposant de la plus grosse puissance financière de la planète.En première ligne aux manettes du club, le gouverneur du PIF, Yasir Al-Rumayyan, et Amanda Staveley, directrice générale de PCP Capital Partners. Une femme qui rassure., se réjouit Graeme Bell, membre dudu NUFC Supporters Trust. À l’image du rachat de Manchester City par un fonds d'investissement d'Abu Dhabi et du Paris Saint-Germain par QSI, l’opération doit permettre de changer de dimension. Le point de départ d’une révolution.Depuis le rachat par Mike Ashley en 2007, lesont goûté une seule fois à la Ligue Europa, portés par le duo Demba Ba-Papiss Cissé, qui les a menés jusqu’à la cinquième place du championnat en 2012. En dehors de cette saison d’exception, ils ont toujours fini entre les 10et 18rangs, connaissant deux relégations en Championship (suivies d'une remontée immédiate). Bof bof. Des années de vaches maigres, et bientôt le bout du tunnel. Graeme ne redescend pas de son petit nuage :Exit Mike Ashley, qui avait épuisé tout son crédit., déplore Graeme., appuie Anthony.Amanda Staveley a tenu un discours rassurant en pointant l'importance d'investir dans le club dans son ensemble, notamment l'Academy. Les fans sont dans la poche, et les poches pleines de billets.Avec une première enveloppe pour le mercato de plus de 200 millions d'euros selon le Telegraph , les rumeurs vont bon train. Pour le terrain, Mauro Icardi, Jesse Lingard, Philippe Coutinho ou Nabil Fekir. Pour le banc de touche, Steven Gerrard, Graham Potter, Antonio Conte ou Lucien Favre. Pour le poste de DS, Ralf Rangnick, rien que ça. Quid du projet Mbappé, déjà envoyé à Newcastle par Antoine Griezmann sur? Graeme en sourit :(Rires.)Une nouvelle ère s’ouvre pour uneà qui l'on promet du caviar, mais qui s'attend aussi au revers de la médaille. Notamment quant au respect des droits de l’homme dans le Golfe., concède Anthony,Une ombre qui n'atténuera absolument pas l'enthousiasme général des fans., confie Graeme.