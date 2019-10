Newcastle enfonce Manchester United

134

Dubravka - Yedlin, Schär, Lascelles, Clark, Willems - Almiron (Krafth, 90e), M. Longstaff, A. Longstaff, Saint-Maximin (Atsu, 83e) - Joelinton (Carroll, 56e). Entraîneur : Steve Bruce.

De Gea - Dalot (Rojo, 60e), Tuanzebe, Maguire, Young (Chong, 86e) - McTominay, Fred - Pereira, Mata (Greenwood, 66e), James - Rashford. Entraîneur : Ole Gunnar Solskjær.



Incapable de s'imposer à l'extérieur en Premier League depuis le 27 février dernier, Manchester United s'est une nouvelle fois cassé la gueule dimanche, à Newcastle (0-1), alors que lesrestaient sur six matchs sans succès à St. James' Park. Cette fois, que s'est-il passé ? Rien de nouveau, et c'est peut-être le plus inquiétant.Inquiétant car les hommes d'un Solskjaer qui touche de plus en plus ses limites ont tout simplement dansé dans le vide et ne comptent désormais plus que deux points d'avance sur Everton, premier relégable. Dans le jeu, Manchester United, privé de Paul Pogba, n'a rien proposé et a d'abord vu le gamin Matthew Longstaff, 19 ans, toucher la barre avant de le voir fêter sa première titularisation en Premier League avec une belle mine à un quart d'heure de la fin suite à un bon travail de Jetro Willems.Suffisant pour tomber lamentablement et tirer pour de bon la sonnette d'alarme. Silence, Manchester United coule toujours.