Newcastle braque Chelsea

Newcastle (5-4-1) : Dúbravka – Fernández, Lascelles, Clark, Krafth (S. Longstaff, 71e), Willems (Ritchie, 12e) – Shelvey (M. Longstaff, 85e), Hayden, Almirón, Saint-Maximin – Joelinton. Entraîneur : Steve Bruce.



Chelsea (4-3-3) : Kepa – Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, James (Palmieri, 75e) – Mount (Barkley, 68e), Jorginho, Kanté – Hudson-Odoi, Abraham (Batshuayi, 80e), Willian. Entraîneur : Frank Lampard.

Steve Bruce ne fera plus jamais de cauchemars de Frank Lampard.Incapable de battre l'idole de Chelsea quand il arpentait les prés de Premier League, le coach de Newcastle a fêté sa première victoire en réalisant le hold-up dans le temps additionnel ce samedi. Contraint de devoir déjà composer avec pléthore de blessés (Manquillo, Gayle, Dummett, Muto, Yedlin), Steve Bruce voit sa liste s’allonger dès l’entame à la suite de la sortie précoce sur civière de Willems. Mais avec Saint-Maximin de retour après un mois et demi d’absence, lessaisissent la moindre opportunité et font frissonner St James’ Park lorsque Joelinton claque la barre transversale de Kepa d’une tête rageuse (21). D’habitude si à l’aise hors de ses bases cette saison (22 points récoltés, contre 17 à Stamford Bridge), Chelsea se heurte à la défense recroquevillée des locaux. Pris en tenaille, Willian et Abraham laisse Kanté mettre à contribution Dúbravka (34), confirmant son statut de gardien qui réalise le plus d’arrêts en championnat cette saison.Face à l’équipe qui affiche le moins de possession dans l’élite, lesdictent le rythme sans pour autant imprimer une très grande intensité. Willian (53) et Azpilicueta (55) s’illustrent à pas feutrés, tandis que Shelvey réagit tout aussi timidement (60). Symbole d’un Chelsea en manque d’idées offensivement, Abraham gâche deux énormes occasions (73, 79). Emerson se joint à sa maladresse en étant pas plus en réussite, avec une sacoche du gauche envoyée hors cadre (83). Des regrets qui vont s'épaissir, quand Hayden surgit de nulle part dans les ultimes secondes pour offrir une victoire inespérées aux siens. Sa première dans l'élite, en 2020.Les Londoniens ratent là l’occasion de mettre la pression sur Leicester et s’exposent à un éventuel retour à grands pas de Manchester United en cas de succès à Anfield, ce dimanche.