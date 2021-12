New York City rejoint Portland en finale de la MLS

This team pic.twitter.com/XFrw5QCYKu — New York City FC (@NYCFC) December 5, 2021

De quoi faire rechanter Frank Sinatra.Le New York City FC s'est qualifié pour la première fois de son histoire en finale de MLS en remportant ce dimanche la conférence Est du championnat en battant Philadelphie Union (2-1). À noter que pas moins de onze joueurs manquaient à l'appel côté Phila à cause du Covid. Mené un peu après l'heure de jeu, NYCFC a égalisé deux minutes plus tard avant qu'un but tardif de Talles Magno à la 88e minute n'envoie le club filiale de Manchester City au septième ciel.En finale, les Pigeons (oui, c'est un des surnoms du club) affronteront Portland, tombeur 2-0 du Real Salt Lake en finale de conférence ouest la veille. Les Timbers avaient remporté la MLS en 2015, soit l'année de l'intégration du New York City FC dans la ligue américaine. Les deux équipes ont rendez-vous le 11 décembre pour cette finale inédite en MLS.Comme quoi, il n'y a pas que Red Bull qui donne des ailes à New York.