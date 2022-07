Les désirs de Nérilia

Nérilia Mondésir incarne une nouvelle génération de footballeuses haïtiennes. Arrivée en 2016 dans l'Hérault sur la pointe des pieds, l’attaquante de Montpellier était la première joueuse du pays antillais à poser ses crampons en D1 française. Six ans plus tard, « Nérigoal » s’est parfaitement acclimatée aux terrains et à la vie de l’Hexagone. Portait d’une femme qui ne cache plus ses ambitions, c'est-à-dire rejouer la Ligue des champions avec le MHSC et porter la sélection dont elle est la capitaine.

Nérilia Mondésir fait la moue. Ce n’est pas l’entraînement sous la trentaine de degrés au domaine de Grammont qui en est la cause, mais plutôt l'incompréhension en apprenant qu'un journaliste souhaiterait lui parler. Elle a pourtant des choses à raconter. Assise à une table de pique-nique sous l’ombre d’un pin, elle accepte finalement de replonger dans ses souvenirs, avant d’aller étudier en vidéo le placement de la défense de Bordeaux. Si la joueuse de 23 ans à Haïti est aujourd'hui une célébrité sur son île, elle l’était déjà en arrivant au MHSC à 17 ans., assure-t-elle calmement. Ce statut, elle devra le confirmer cet été lors de la Gold Cup féminine au Mexique. Et pourquoi pas dès le premier match face à l'ogre américain, le 5 juillet ? Nérilia Mondésir vient de trop loin pour se fixer des limites.Le foot à Haïti, c’est le sport numéro un. Laurent Mortel, sélectionneur de l’équipe féminine nationale et un temps aussi des U20 féminines entre 2019 et 2020, est encore marqué par cet enthousiasme.(le surnom de l'équipe féminine, NDLR), déroule le nouvel entraîneur des filles de l'ASSE.De son côté, la jeune Nérilia ne rêvait pas de taper dans le ballon au plus haut niveau ni d'intégrer la sélection, mais plutôt d'enfiler un kimono., se marre-t-elle.La suite : elle enchaîne but sur but et se fait repérer par un agent local, Billy Charlera., poursuit-elle.Des problèmes de visa l’empêchent de passer un essai à Lyon, cela sera donc à Montpellier., lâche Jean-Louis Saez, alors entraîneur du MHSC en ce mois d’août 2016. Du haut de ses 17 ans, elle doit convaincre son coach de la conserver à l'occasion d'un tournoi de présaison à Albi. Seulement, l’adversaire se nomme le FC Barcelone. Un problème ? Quel problème ? Le coach du MHSC est de suite emballé :L’actuel directeur sportif est conquis, le deal est signé, et Nérilia Mondésir traverse l’Atlantique pour de bon en début d'année 2017., décrit l’attaquante. Entre le football haïtien et le football français, elle avoue qu’il y aSi la jeune femme doit s’habituer aux changements sur le rectangle vert, ceux de la vie quotidienne sont également très importants. 7500 kilomètres séparent Montpellier de sa ville natale, Quartier-Morin. Un véritable choc culturel, qui ne la perturbe pas tellement., explique-t-elle sereinement. Jean-Louis Saez invoque lui le fameux esprit paillade :Ville étudiante, Montpellier peut rapidement devenir un piège pour une jeune joueuse. Le centre-ville compte nombre de bars et de boîtes de nuit pour faire la fête, de restaurants pour faire des écarts ou de centres commerciaux pour claquer tout son salaire. Pas pour Nérilia Mondésir., développe Laurent Mortel, son entraîneur au centre de formation languedocien.Pour des anecdotes croustillantes ou des traces de bêtises d’adolescente, ce n’est donc pas vers l'attaquante qu'il faut se tourner. Confirmation de Laurent Mortel :Le statut de Nérilia Mondésir sur son île, c’est Laurent Mortel qui en parle le mieux et pour cause :(Nicolas Delépine)(Jennifer Limage et Sherly Jeudy).Une fois à Port-au-Prince, il découvreLes mêmes constats effectués sur le niveau de Mondésir à son arrivée en France :Le technicien est tellement convaincu qu'il s'est empressé de la nommer capitaine des Grenadières dès sa nomination :Une Zinédine Zidane à la sauce haïtienne, et dans la petite île antillaise, il faut dire que le statut de la joueuse se rapprocherait presque de celui de ZZ., poursuit l’ancien prof de STAPS à Montpellier.Ce nom de scène est peut-être la seule chose qui perturbe la joueuse héraultaise :Depuis que Nérilia Mondésir est devenue la première Haïtienne à évoluer en D1 féminine en 2017, un fort contingent s’est formé : Batcheba Louis et Roselord Borgella sont à Issy, Kethna Louis et Melchie Dumornay à Reims... Un effet Mondésir ? Pas selon la principale intéressée :"Tu ne vas rien faire, c’est moi qui vais gagner."Le football haïtien serait-il définitivement lancé ?, argumente Mortel. Son ancienne capitaine est plus nuancée et temporise :Si elle ne peut pas tout changer dans son pays, elle espère faire bouger les choses à sa manière : discrètement et crampons au pied. Prochains objectifs : briller à la Gold Cup avant d’emmener son pays au Mondial 2023.Pour devenir une héroïne à Haïti, cela passera aussi par ses performances dans l’Hérault. Prolongée le 9 juin dernier (fidèle à ses habitudes, le club n’a pas révélé les détails du bail), elle doit s'imposer comme une titulaire indiscutable., confesse-t-elle.Coupe aux grandes oreilles dans la besace ou non, des terrains vagues de Quartier-Morin au maillot orange et bleu, son parcours force déjà le respect. Un exemple pour toutes les petites Haïtiennes campées près du poste de radio.Ça aussi, c’est son désir.