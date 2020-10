Nenad Kovačević condamné à un an de prison pour fraude

JB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La sentence est irrévocable.Jugé ce mardi au tribunal correctionnel de Nîmes, Nenad Kovačević a écopé d'une peine d'un an de prison dont six mois de sursis, comme le rapporte. La raison ? L'ancien joueur de Lens et Nîmes est tout simplement un escroc. Non pas pour son niveau de jeu, mais pour avoir fraudé Pôle emploi. Après la rupture de son contrat avec Nîmes en 2015, il avait touché pendant quasiment un an et demi une allocation chômage de 6400 euros par mois. Problème : il ne résidait plus en France lors de cette période, mais dans son pays natal, la Serbie. Bien aidé par un couple d'amis, il fournissait des fausses attestations de logement. Au total, Kovačević a touché 113 000 euros. Une somme qu'il devra bien évidemment rembourser à Pôle Emploi. L'Équipe nous apprend que Nenad Kovačević , passé par Lens et Nîmes, est un escroc.Kovassédic.