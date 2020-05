Nemere, l'espion du Ferencváros

Son nom de code était « Nemere » . Des années 1960 au début des eighties, Dezső Novák, membre de la grande équipe de Ferencváros, a été chargé d’espionner ses coéquipiers pour le compte des services secrets hongrois.



« Assieds-toi, il faut que je te raconte des choses »

La guerre froide et une voiture noire

« Ce n’était pas un agent malgré lui. S’il nous espionnait, c’est parce qu’il le voulait bien. »

« De quoi avez-vous parlé avec cet exilé ? »

Par Joachim Barbier

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Flórián Albert a fêté ses 70 ans le 15 septembre 2011. Si l’on ne connaît rien de la tradition et très peu de la Hongrie, on pourrait dire : dans la plus pure tradition hongroise. Soit dans une salle de réception des célèbres thermes de l’hôtel Gellért, au son d’un orchestre de musique tzigane. Tous les invités sont venus embrasser le seul et unique Ballon d’or du football magyar,en 1967. Tous, sauf Dezső Novák. Les deux hommes étaient pourtant les meilleurs amis du monde lorsqu'ils évoluaient ensemble sous le maillot de Ferencváros dans les années 1960. Mais Dezső Novák n’était pas présent ce jour-là. Et pour cause : Albert n’a jamais pardonné à son ex-coéquipier d’avoir espionné, entre 1963 et 1983, le vestiaire de Ferencváros pour le compte de la police hongroise.Novák, aka– son nom de code d’agent à l’AVH (l’Allamvédelmi Hatosag, sorte de KGB hongrois, N.D.L.R.) –, a été démasqué en 2004. Il avait 64 ans et plus grand-chose à craindre ni à espérer de l’existence. Sa dernière pige d’entraîneur à Fradi, le surnom de Ferencváros, s’était achevée en 1996. Alors qu’il prépare un livre sur l’histoire du football de son pays, le journaliste hongrois Mátyás Imre découvre l’existence dedans les archives nationales, ouvertes au public après la chute du communisme. Il soupçonne Novák d’être celui qui se cache derrière le pseudonyme qui aurait aussi espionné un autre international de l’époque, Zoltán Varga. Parmi les faits troublants, celui-ci : Novák n’a été que neuf fois international. Mais toujours au bon moment. Il est ainsi le seul joueur de la sélection magyare à avoir été double champion olympique, en 1964 et en 1968. Mátyás Imre joint une première fois Novák au téléphone, qui nie tout lien avec. Le lendemain, pourtant, ce dernier rappelle le journaliste. La voix est cassée. Il lâche :La veille, Novák s’est couché à 4 heures du matin. Il a passé la nuit à tout révéler à ses proches. D’abord à son épouse, dont il partage la vie depuis 1961, à qui il dit :Puis à ses deux filles, qu’il a appelées en pleine nuit. Avant de se confier à Mátyás Imre, Novák prévient :Au sommet des tensions entre les deux blocs, au début des années 1960, Ferencváros passait chaque année à Pâques le rideau de fer pour aller disputer un tournoi à Vienne. Les joueurs en profitaient alors pour acheter des biens de consommation estampillés « Ouest » pour les revendre en Hongrie., confie. Cette année-là, Novák et l’un de ses coéquipiers rapportent des montres d’Autriche. Une fois la frontière passée, il confie son stock à son camarade, qui prétend pouvoir l’aider à les écouler."En fait, il y a un problème, il faut que je te rende les montres." » Le rendez-vous est fixé dans un restaurant de Budapest, le Thököly, pas très loin du stade de la sélection nationale hongroise."Soit tu travailles pour nous, soit c’est la prison et ta carrière est terminée."Les membres de l’AVH viennent chercher la réponse de Novák à la sortie de l’entraînement de Ferencváros. Trois fois, ils le prennent en charge dansavant de le balader dans les rues de Budapest. Au bout de la troisième « promenade » , Novák accepte de devenir. Quelques semaines plus tard, il signe un papier qui lui confère le statut d’espion.Dans sa nouvelle vie, « Nemere » est convoqué trois fois par mois rue Tolnai Lajos, au siège de l’AVH., plaide l’ancien défenseur.À la fin de sa carrière, en 1973, Novák devient entraîneur de Ferencváros. Une nomination étrange, offerte à un footballeur vierge de toute expérience de coaching et qui cadre mal avec les habitudes du football hongrois de l’époque. Novák remplace alors sur le banc de touche du Fradi son ex-coéquipier Jenő Dalnoki. Jusqu’à sa mort en 2006, ce dernier n’a jamais cru à la ligne de défense de celui qu’il considérait purement et simplement comme un traître."De quoi avez-vous parlé pendant trente-sept minutes avec cet exilé ?"En 1983, Novák est à nouveau appelé pour entraîner Fradi, à une époque où il situe la fin des activités depour l’AVH.Paradoxalement,où il aLe dimanche qui suit la divulgation de son passé, Novák se rend, comme tous les week-ends, à Budapest pour jouer un match avec les Old Boys, une équipe constituée d’anciens joueurs de Fradi.Tous les Old Boys se réunissent alors dans le vestiaire pour écouter ses confessions. Au bout de quarante-cinq minutes, István Géczi, l’ex-gardien de but du club, déclare :Flórián Albert, dégoûté, a, lui, boycotté la réunion.L’ancien Ballon d’or a tenu sa parole jusqu’à sa mort.