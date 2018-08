288

Neil Patrick Harris wearing a City shirt at a City game and says « Go Manchester United! » #mufc pic.twitter.com/RTZja4HlDL — United Xtra (@utdxtra) 26 juillet 2018

Lapsus révélateur.Mercredi 25 juillet, Manchester City et Liverpool s'affrontaient dans le cadre de l'International Champions Cup à New-York, au MetLife Stadium, dont le pré est normalement dédié au football américain. Dans les gradins de cet immense complexe de plus de 80 000 places, se trouvait notamment Neil Patrick Harris, célèbre comédien américain, connu pour son rôle de Barney Stinson dans la sérieAvec son maillot dessur le dos, floqué du 1 et de ses initiales, l'acteur - accompagné de son fils - a expliqué qu'il assistait à son premier match de «» . Plein de spontanéité, Neil Patrick Harris s'est alors mis à encourager sa nouvelle équipe fétiche. Manque de pot, au moment de soutenir les, l'acteur a gaffé, lançant un «» .Ah, les Ricains et le foot...