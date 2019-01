Neil Etheridge, destin présidentiel

Neil Etheridge est en train de marquer la Premier League de son empreinte. En vingt et un matchs de Championnat, il a déjà arrêté trois penaltys. Et tous ont un rapport avec les États-Unis d’Amérique...

Repéré par Neil Warnorck

De la Coupe d'Asie à la Maison-Blanche

Par Romain Arnaud

29 décembre 2018. Dernier match de l'année civile. Cardiff City se déplace sur la pelouse de Leicester . Dans les arrêts de jeu, l'Espagnol Víctor Camarasa offre un succès inespéré aux Gallois (0-1). Inespéré parce qu'un quart d'heure plus tôt, James Maddison avait eu l'occasion de donner l'avantage auxsur penalty. Mais Neil Etheridge , gardien de Cardiff âgé de 29 ans, s'est dressé sur sa route pour repousser sa tentative. À croire que le bonhomme est en train de devenir un spécialiste de la discipline : il s'agit déjà de son troisième penalty arrêté depuis le début de la saison.Lors de la première journée, c'est Callum Wilson qui a vu le grand portier plonger sur sa gauche et détourner sa frappe. Une semaine plus tard, c’est le brésilien de Newcastle Kenedy qui a l’occasion de donner la victoire aux. Rebelote, Etheridge choisit encore son côté gauche, et garde sa cage inviolée pour la première fois en Premier League. Coïncidence improbable, les trois joueurs qui ont échoué face à lui ont tous le nom d'un ancien président américain : Wilson comme Woodrow Wilson, Kenedy comme John F. Kennedy et Maddison comme James Madison. Eden Hazard et Jessie Lingard ont, eux, réussi à convertir leur tentative. Certitude, donc : Charlie Taylor , de Burnley , ne se risquera pas à tirer un penalty face à Cardiff Mais qui est donc ce Neil Etheridge , l'arrêteur de penaltys de présidents américains ? Premier Philippin dans le championnat d' Angleterre , il est un peu le Areola anglais. Dans son cas, c’est sa maman, Merilinda Dula, qui est originaire de l’archipel. Passé de douze à seize ans par l'académie de Chelsea , Neil Etheridge a choisi de représenter son pays d’origine, au contraire d’Alphonse, malgré une sélection avec les U16 anglais. Pendant longtemps, sa carrière en sélection n'a pas eu grand-chose à voir avec son parcours en club : titulaire fixe dans les bois des Philippines depuis 2008, il n'a en revanche occupé que des seconds rôles en club. De Bristol Rovers à Oldham Athletic, en passant par Crewe Alexandra.Mais en 2016, celui qui compte aujourd’hui soixante-deux sélections avec les Philippines va connaître un tournant dans sa carrière. Alors qu'il joue en League One (D3 anglaise), à Walsall, il est repéré par un autre Neil, Warnorck, l'entraîneur de Cardiff City . Le club gallois le recrute à l'été 2017, et Warnock l’installe numéro 1 à Cardiff , en Championship (D2 anglaise). Il est l'un des grands artisans de la montée, à tel point que le technicien anglais continue de lui accorder une entière confiance lors de l'arrivée en Premier League. «» , soulignait-il même après le succès des siens à Leicester Ce samedi, Etheridge sera comme toujours titulaire en Premier League au Cardiff City Stadium face à la lanterne rouge Huddersfield . Il a choisi de ne pas jouer la Coupe d'Asie des nations, qui se déroule actuellement aux Émirats arabes unis. «» , a-t-il déclaré aux médias locaux. Sans lui, et après leur défaite face à la Corée du Sud , les joueurs de Sven Göran Eriksson, le sélectionneur philippin, sont déjà menacés d’élimination. Ils devront batailler face à la Chine ce vendredi, puis face au Kirghizistan mercredi prochain. Une toute autre bataille que celle d'Etheridge face à ses présidents.