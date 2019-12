Neal Maupay réfléchit à la sélection argentine

AAF

Messi, Dybala, Agüero, Lautaro, Higuaín, Alario... et Maupay ?Né d'une mère argentine et d'un père français, l'attaquant de Brighton a acquis la double-nationalité en 2013 ce qui lui permet, à 23 ans et sans aucune cape avec une équipe nationale, de potentiellement choisir entre ses deux pays d'origine. Dans une interview accordée au Parisien , celui qui casse actuellement la baraque en Premier League avoue que, bien qu'il ait fait ses armes dans toutes les sélections de jeunes et chez les espoirs français, un appel de l'ne le laisserait pas indifférent : «Dans le même temps, il ne ferme pas non plus la porte aux Bleus. Interrogé sur la possibilité de participer aux Jeux olympiques l'été prochain en tant que joueur de plus de 23 ans, il rétorque : «Maintenant, ne manque plus que l'un des deux sélectionneurs lui passe un petit coup de fil.