Ne masquons pas l'exploit de la Macédoine du Nord

Si la défaite de l'Italie en barrage risque de faire couler beaucoup d'encre, il ne faudrait pas pour autant passer sous le tapis l'exploit réalisé par le vainqueur de ce jeudi soir : la Macédoine du Nord. Après le premier Euro de son histoire disputé l'été dernier, la petite république des Balkans n'est plus qu'à une marche de disputer son premier Mondial. Et cela amène une certaine dose de fraîcheur.

Le football comme pansement

Ne reste plus qu'à taper le Portugal

Par Julien Duez

Trente-deux tirs à quatre. Une occasion même pas franche, un but. En langage poncif, on appelle ça une démonstration de réalisme. Après avoir subi la loi de l'Italie pendant 90 minutes et des poussières, la Macédoine du Nord a déjoué tous les pronostics grâce à Aleksandar Trajkovski et sa frappe flottante venue crucifier Gianluigi Donnarumma et, avec lui, 60 millions d'Italiens qui passeront leur deuxième Mondial de suite à attendre le suivant. Cruel pour le champion d'Europe en titre, Goliath certifié par 100% desde la planète Terre. Terrible désillusion diront les uns, glorieuse incertitude du sport répondront les autres. Dans tous les cas, les regards seront tournés du côté de la Botte. Cela peut se comprendre, mais c'est bien dommage, car ce serait oublier qu'à côté du perdant, il y a eu un vainqueur au terme de cette rencontre : la Macédoine du Nord.Déjà auréolée d'une victoire de prestige face à l'Allemagne sur ses terres en mars 2021 (1-2), l'ex-république yougoslave avait donné l'image d'un pays en plein boom. En tout cas, d'un point de vue footballistique. Parce que dans le reste du pays, on ne peut pas vraiment dire que l'heure soit à la fête. Entre les 16% de chômage, la démission du Premier ministre Zoran Zaev cumulés aux tensions diplomatiques avec le voisin bulgare qui risquent de freiner davantage la procédure d'adhésion du pays à l'Union européenne et, surtout, le récent recensement qui a révélé que 10% de la population avait émigré à l'étranger depuis le dernier effectué il y a 20 ans, on ne pouvait pas franchement dire que la Macédoine du Nord pétait le feu. Comme souvent, le football est venu jouer un rôle de pansement et la campagne des Lions rouges à l'Euro en a été la preuve, en dépit de leur élimination au premier tour (avec les honneurs, rappelons-le).Depuis, une vague de doutes est venue submerger ce pays pourtant sans accès à la mer. À commencer par la question de la succession de Goran Pandev (38 ans), héros national parmi les héros nationaux et qui, en marge de l'Euro 2021, avait déclaré qu'il raccrocherait son brassard de capitaine, en partie pour céder son trône à la jeune génération. L'homme qui avait tiré vers le haut sa patrie mieux que personne laissait alors ses coéquipiers inexpérimentés quasiment orphelins, et ces derniers allaient devoir se surpasser pour ne pas retomber dans les abîmes du football mondial. Et pour reprendre un autre poncif, ils savaient qu'ils n'avaient aucune chance, alors ils l'ont saisie. L'Allemagne s'étant entre-temps rappelée qu'elle était sportivement au-dessus du lot dans un groupe J largement à sa portée, il ne restait plus aux Lions rouges qu'à aller chercher cette deuxième place synonyme de barrage. Après trois nuls consécutifs contre l'Arménie, l'Islande et la Roumanie, la Macédoine du Nord a réussi sonface à cette dernière en dépit d'une défaite logique face à la. Au soir du 14 novembre 2021, au sortir d'un dernier succès épique face à l'Islande au stade national Toše Proeski de Skopje (3-1), le droit de rêver encore un peu est remporté grâce à un petit point d'écart sur lesroumains.Hélas, le tirage de l'Italie, à l'extérieur qui plus est, est venu quelque peu doucher la ferveur. Comment se payer la tête des récents champions d'Europe quand on a un gardien but qui défend les bois du Rayo Vallecano, un taulier de la défense en perte de vitesse chassé par Leeds pour l'Arabie saoudite et des cadres qui jouent dans des championnats européens de second rang (Croatie, Slovaquie et Hongrie pour ne citer qu'eux et, évidemment, sans leur manquer de respect) ? C'est simple, on prend sa bite et son couteau et on y va au courage. Sur le champ de mines palermitain, les Lions rouges ont joué juste, cadenassé leur défense, avant de définitivement entrer dans la tête de leurs adversaires, au point de les faire douter, pour ne pas dire de les écœurer. Et parce que, dernier poncif, promis, tout va très vite dans le football, il aura suffi d'une étincelle dans les tout derniers instants, une frappe flottante déclenchée par le seul Macédonien ayant déjà joué sur cette pelouse, pour que David renverse le colosse aux pieds d'argile.Ne reste plus qu'à taper le Portugal de Cristiano Ronaldo, finaliste de ces barrages attendu et bel et bien présent, pour continuer d'écrire l'une des plus grandes odyssées du football européen de ces dernières années. En attendant, parce que cette victoire contre l'Italie constitue un immense exploit et un vent d'air frais dans un sport où les surprises se font de plus en plus rares, on peut parier quelques denars que, de Skopje à Bitola, d'Ohrid à Stroumitsa, de Strouga à Koumanovo et de Tetovo à Prilep, toutes et tous, Slavo-Macédoniens, Albanais, Turcs, Roms, Valaques et consorts seront nombreux à arriver en retard au travail ce vendredi matin, avec ou sans gueule de bois, mais avec deux mots qui leur résonneront bien fort dans la tête :