Ce qu’il faut retenir du mercato hivernal en Ligue 1

Le mercato hivernal s’est refermé lundi soir, à minuit pile, après un mois de rumeurs plus ou moins fondées, d'officialisations de prêts sans options d'achats et d'offres de Newcastle pour à peu près tout le monde. Certains ont pu perdre le fil, mais pas de panique : voici ce qu'il faut retenir du marché des transferts de janvier en Ligue 1.

???, ???, ?????, voilà Belaïli ! ?? ?????? ??, spécialiste en recrutement. pic.twitter.com/jHSUZA43U3 — Stade Brestois 29 (@SB29) January 31, 2022

C'est fait ! Découvrez les premiers pas à Bordeaux et au Haillan de notre nouvelle recrue @JossGuilavogui ! #GuilavoguiABordeaux pic.twitter.com/Cg57uovLVc — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) January 30, 2022

#Mercato Jean-Pierre Caillot : "???? ?????????? ?? ????????? ??'?? ????? ?????? ?? ???? ?'???????? ?̀ ?́????? ???????? [...]"Communiqué officiel du SDR — Stade de Reims (@StadeDeReims) January 31, 2022

Par Raphaël Brosse

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pendant longtemps, le mercato lyonnais a ressemblé à un long fleuve tranquille. Les seuls remous étaient alors engendrés par Sardar Azmoun, cible prioritaire finalement partie au Bayer Leverkusen. Puis soudain, tout s’est accéléré. Bruno Guimarães a pu rejoindre Newcastle , moyennant une coquette somme (50,1 millions d’euros, bonus inclus). Résultat : le 31 janvier, les dirigeants rhodaniens ont annoncé coup sur coup l’arrivée de Romain Faivre, le milieu offensif frisson du Stade Brestois, et le retour inattendu de Tanguy Ndombele, blacklisté à Tottenham et visiblement pas mécontent de rentrer à la maison. Peter Bosz aura donc l’embarras du choix dans l’entrejeu. À lui de trouver la bonne formule pour propulser l’OL vers un podium qui paraît encore bien lointain.On ne va pas dire que Youcef Belaïli effectue son retour en Ligue 1, parce que plus personne ne se souvient de son passage éclair à Angers, entre septembre 2017 et janvier 2018. On sera en revanche très curieux de voir ce que l’international algérien, qui était libre depuis la fin de son bail avec le Qatar SC, va pouvoir apporter à Brest, où il s’est engagé à quelques heures de la clôture du mercato. Les Bretons sont certes orphelins de Faivre, mais il reste du beau monde pour jouer au ballon et on imagine aisément que l’indiscutable talent de l’ailier de 29 ans et son fort caractère plairont à Michel Der Zakarian. En attendant de le (re)découvrir sur les terrains, le SB29 s'est déjà trouvé des nouveaux fans sur les réseaux sociaux., avait tranquillement lâché Hatem Ben Arfa après sa signature à Rennes, en septembre 2018, pour justifier sa décision de ne pas revenir à Nice. Des ex, HBA en compte désormais un paquet dans l’Hexagone . Mais qu’importe, au fond, parce qu’on est toujours ravis à l’idée de revoir sa conduite de balle et ses dribbles incisifs sur les pelouses de l’élite. Cette fois, c’est à Lille d’en profiter. Chez les Dogues, le milieu offensif de 34 ans retrouve Olivier Létang, dont il est proche et qui l'avait déjà attiré en Bretagne à l'époque. Quelques friandises à distribuer et l’ancien Lyonnais aura tôt fait de séduire les supporters nordistes, qui doivent maintenant se passer de Jonathan Ikoné (Fiorentina) et Yusuf Yazıcı (prêté au CSKA Moscou).L’AS Saint-Étienne n’a pas chômé cet hiver. Des renforts sont arrivés au poste de gardien (Paul Bernardoni), en défense ( Eliaquim Mangala , Joris Gnagnon, Falaye Sacko) et sur les ailes (Bakary Sako, Sada Thioub). Les Verts avaient encore besoin d’un pur avant-centre pour finir leurs emplettes, et le nom de Diego Costa est étonnamment apparu au milieu des rumeurs. L’ancien buteur de l’Atlético de Madrid, de Chelsea et de la sélection espagnole, libre après la fin de son contrat avec l’Atlético Mineiro, a en effet été proposé aux dirigeants stéphanois. Mais l’intérêt du joueur était apparemment très relatif et l’ASSE, qui privilégiait de toute façon un attaquant connaissant la Ligue 1, n’a pas formulé d’offre. Quant à Loïc Rémy, le président de Rizespor a refusé de le prêter. Charge donc à Enzo Crivelli de perpétuer la grande tradition des 9 foréziens, dans la lignée de Ricky van Wolfswinckel, Alexander Soderlund et Robert Beric (qui a failli revenir, avant d’opter pour la Chine).Autre monument en péril, Bordeaux (17) s’est démené tout au long du mois de janvier. Tant pour pousser vers la sortie des éléments devenus indésirables que pour attirer des recrues tant attendues. Côté départs, on notera la vente de Samuel Kalu à Watford (pour trois millions d’euros), le prêt de Josh Maja à Stoke City, celui d’Otavio à Mineiro et, surtout, la résiliation de contrat de Laurent Koscielny, qui restera malgré tout au club en tant que représentant à l’international. Une drôle de pirouette pour ne pas avoir à lui signer un très gros chèque. Dans le sens des arrivées, tout s’est décanté juste avant la fin du marché. Libéré par Lyon après six mois passés au placard, Marcelo apportera tout son dynamisme en charnière , aux côtés du prometteur Anel Ahmedhodzic (Malmö FF). Au milieu, les Girondins découvriront Danylo Ignatenko, colosse débarquant du Shakhtar Donetsk, et redécouvriront Josuha Guilavogui, prêté par Wolfsburg. On saura dans quelques mois si le duo Gérard Lopez-Admar Lopes a eu du flair. Ou s’il s’est planté en beauté.Nul n’ignore que Pablo Longoria est undu football. Alors, quand vient le mercato, le président marseillais se frotte les mains. On ne lui laisse que très peu de billets à placer ? Ce n’est pas un problème, puisque l’homme fort de l’OM sait flairer les bons coups. Outre le transfert de Samuel Gigot, ficelé en janvier mais qui sera à point en juillet, le club phocéen a ainsi attiré - sans avoir à débourser la moindre indemnité - Sead Kolašinac, très utile quand il y aura du grabuge , et Cédric Bakambu. On avait un peu perdu de vue l’ex-Sochalien, depuis passé par Bursaspor, Villarreal et qui était arrivé au bout de son aventure avec le Beijing Guoan. Lui n’a pas tardé à se rappeler à notre bon souvenir, en marquant à Lens (0-2) dès son premier match sous ses nouvelles couleurs, moins de trois minutes après son entrée en jeu. Droit au but.À l'image du jeu qu'il déploie depuis le début de la saison, le mercato du PSG a été particulièrement ennuyant. Même la rumeur Ousmane Dembélé, habilement grossie par des médias espagnols, ne nous a pas fait plonger. Au final, Paris n’a recruté personne. Et c’est avant tout parce qu’il n’a pas pu se délester d'un ou deux boulets, hormis Rafinha et Sergio Rico, respectivement prêtés à la Real Sociedad et au Real Majorque. Le club de la capitale s’est fixé pour objectif de récupérer 100 millions d’euros grâce à la vente de joueurs d’ici à fin juin. Il n’aura donc pas gratté le moindre centime en janvier ni réussi à faire croire que Kylian Mbappé avait une chance de prolonger dans les semaines à venir.La Ligue des talents a bien failli perdre deux de ses figures de proue dans le sprint final. Reims, qui a pourtant claqué une jolie somme (dix millions d’euros) pour s’offrir la pépite suédoise Jens-Lys Cajuste , est resté insensible aux avances de Newcastle, prêt à monter jusqu’à 40 millions d’euros (!!!) afin d'enrôler Hugo Ekitike. Le palindrome aux huit buts inscrits en championnat n’a toutefois pas quitté la Champagne. Angelo Fulgini, lui, est passé tout près de quitter l’Anjou. Selon, le SCO était tombé d’accord avec le Borussia Mönchengladbach sur un montant de 12,5 millions d’euros, avec un pourcentage à la revente en cas de plus-value. Mais les représentants desne sont finalement jamais venus pour conclure le deal. Tant pis pour eux. Tant mieux pour nous.