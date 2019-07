Ndombele à Tottenham, c'est officiel

1

Beaucoup d'argent pour Lyon et du talent pour lesLes deux clubs ont officialisé la nouvelle ce mardi et ce n'est pas vraiment une surprise : Tanguy Ndombele quitte Lyon pour s'engager avec Tottenham. Le milieu de terrain a signé un contrat de six ans (dont une année en option) et le club londonien a lâché un chèque de 60 millions d'euros, plus 10 millions de bonus, pour remplir les caisses de l'OL. Un record pour Tottenham comme pour Lyon.Révélé en Ligue 2 sous le maillot d'Amiens, Ndombele sera donc resté deux petites années chez les Gones. Il avait rejoint le club rhodanien le dernier jour du mercato estival de 2017 contre une indemnité de 10 millions d'euros. À Lyon, il a disputé près de 100 matchs, inscrivant quatre pions et fêtant ses premières sélections avec l'équipe de France.Quitter le nid à 22 ans, c'est très tôt pour un Tanguy.