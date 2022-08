Naza : « Kimpembe, c'est vraiment un bon DJ ! »

À 29 ans, l'ex-gros bébé du rap français tape aussi large que son public, lorsqu'il s'agit de vibrer pour du foot. L'homme supporte en effet le PSG et le Real côté clubs, et la France, le Congo et la République démocratique du Congo lorsqu'il s'agit de mettre sa main sur son cœur. Mais une chose est sûre : sa musique est dans tous les vestiaires.

« Les joueurs de l'équipe de France m'ont invité à une soirée dès leur retour de Russie. C'était dans une maison, à Paris, entre nous. L'ambiance était tranquille, on a rigolé, dansé, musique à fond... »

Propos recueillis par Mathias Edwards

Je crois que c'était la Coupe du monde 1998. Je n'avais que 5 ans, mais je me rappelle parfaitement les deux buts de la tête de Zidane. Mais ce dont je me souviens le plus, c'est quand on est sorti célébrer la victoire. Je m'en souviens plus que de la finale. Dans Creil, il y avait le boucan, avec des feux d'artifice et tout !Ça, c'est vraiment un truc incroyable. C'est le truc le plus fou qui me soit arrivé dans ma vie, ça m'a fait trop plaisir. Voir Griezmann, Dembélé, Pogba s'ambiancer sur ma musique, c'était fou. Dans chaque reportage, je les voyais écouter mes sons avant les matchs. Kimpembe, c'est vraiment un bon DJ !Oui, bien sûr. Ils m'ont invité à une soirée dès leur retour de Russie. C'était dans une maison, à Paris, entre nous. L'ambiance était tranquille, on a rigolé, dansé, musique à fond...C'est incroyable ! On a le même feeling, on est de la même génération. On aurait dit qu'on se connaissait depuis toujours.Les darons sont beaucoup pour Marseille, mais nous c'est le PSG.Ils sont en Ligue 2, de temps en temps en National... Je suis né à Amiens, j'aime bien, mais pour les supporter, il faut être courageux. Mais c'est vrai que le stade de la Licorne, c'est pas mal. Moi, je supporte Paris et le Real Madrid.Jamais, c'est ça le pire. Je suis tout le temps au Parc des Princes.Tous les grands joueurs mouillent le maillot, et t'inquiète pas pour eux, ils maillent. Il faut les laisser tranquilles. Regarde Messi l'année dernière : des gens disent qu'il n'a pas mouillé le maillot, mais combien de fois il a touché le poteau ? Ça veut dire qu'il se procure des occasions, contrairement à d'autres.J'ai arrêté de boire des sodas et de manger n'importe quoi petit à petit, tout simplement.