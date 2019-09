Navas de cœur

Arrivé cet été au Paris Saint-Germain, Keylor Navas va donc disputer son premier match de Ligue des champions sous ses nouvelles couleurs face à son ex du Real Madrid. Un match qui va permettre au portier costaricien de prouver qu'il est le gardien que les dirigeants qataris attendent depuis 2011.

Abdou Diallo : « Oh, il est bon. Il est vraiment bon »

Navas, la vengeance pas dans la peau

Par Steven Oliveira

Face à Strasbourg, tout le public n’en avait que pour Neymar. Non pas pour célébrer le fait qu’il soit resté au PSG, mais bien pour le punir d’avoir souhaité retourner à Barcelone, comme l’a souligné le Collectif Ultras Paris dans un communiqué publié quelques heures avant la rencontre : «» Dans les faits, cela a donné des huées lorsque son nom est apparu sur l’écran géant lors des compositions d’équipes. Mais aussi des chants et des banderoles avec quelques noms d’oiseaux. Et si Neymar était au centre de toutes les attentions, le virage Auteuil où réside le Collectif Ultras Paris a tout de même pris le temps, entre deux insultes, de scander le nom de Keylor Navas lorsque celui-ci a salué les supporters quelques secondes avant le coup d’envoi. Il faut dire que le public du Parc des Princes attendait depuis de longues années ce fameux portier de renom qu’il pensait avoir obtenu l’an dernier avec l’arrivée de Gianluigi Buffon. Avant de se rendre compte que l’Italien était un quadragénaire aux mains savonneuses. Car oui, ce n’est pas un blasphème envers Nicolas Douchez, Salvatore Sirigu, Kevin Trapp ou encore Alphonse Areola que de penser que Keylor Navas fait partie de la gamme supérieure.Et le match face à Strasbourg a finalement prouvé que Keylor Navas était bien un gardien de renom. Alors que le Paris Saint-Germain n’arrivait pas à forcer le verrou des Alsaciens, le Costaricien a évité la défaite aux siens en dégainant deux grosses parades devant Ludovic Ajorque. Suffisant pour mettre tout le monde d’accord. Le public comme ses coéquipiers. À l’image d'Abdou Diallo qui s’est montré émerveillé par son nouveau coéquipier quelques minutes après la rencontre : «» Pourtant, le portier costaricien a de quoi légèrement se la péter, lui qui a remporté trois Ligue des champions avec le Real Madrid lors des trois saisons où il a été un titulaire indiscutable. Soit trois C1 de plus que Gianluigi Buffon. Et une de plus que l’ensemble de ses nouveaux coéquipiers. Sauf que c’est très mal connaître le garçon qui n’est pas du genre à se mettre en avant et qui parle toujours pour le collectif : «Pourtant, ce match de Ligue des champions face au Real Madrid est avant tout le sien. Car c’est bien connu, les boules sont taquines et les mains innocentes de Wesley Sneijder et de Petr Čech ont donc décidé de placer lessur la route du Paris Saint-Germain. L’occasion pour Keylor Navas de recroiser un club qu’il a quitté il y a quelques jours. L’occasion surtout pour le portier costaricien de montrer au PSG qu’ils ont eu raison de croire en lui pour leur faire passer ce fameux cap en Ligue des champions. Mais aussi aux dirigeants du Real Madrid qu’ils se sont trompés en lui préférant Thibaut Courtois. Pour autant, Keylor Navas se défend d’aborder ce match avec un quelconque esprit de revanche : «» Quel que soit le résultat de la rencontre et le niveau de son match, Keylor Navas peut toujours se rassurer : la vingtaine de supporters costariciens aux couleurs du gardien du PSG présents au sommet du virage Auteuil continueront de chanter à sa gloire 30 minutes après le coup de sifflet final. Comme face à Strasbourg. Avant que l’ensemble du Parc des Princes ne se mêle aux chants dans les prochains mois.