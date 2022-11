National : Concarneau confirme son leadership, Versailles suit

Tous les résultats

Martigues 1-1 Le Puy

Sedan 1-3 Concarneau

Saint-Brieuc 2-2 Bastia-Borgo

Journée pas vraiment productive, en National.Lors des six matchs de la onzième journée de ce vendredi, seulement trois ont vu plus de deux buts. C'est le cas pour Cholet-Le Mans, qui a terminé par une victoire des locaux désormais quatrièmes (contre une tristounette treizième place, pour leurs adversaires), et surtout pour Sedan-Concarneau : mené au score au quart d'heure de jeu par les Sangliers, le leader a immédiatement réagi en égalisant par Traoré avant de dérouler et de planter deux réalisations signées Jannez et Gboho. Résultat comptable : en attendant la rencontre de Dunkerque, le patron du classement devance son nouveau dauphin Versailles de cinq unités.Car Versailles a fait une bonne affaire, en dominant Châteauroux (désormais septième) à l'extérieur sur la plus courte des marges grâce à un pion de Prunier à la 75minute. De son côté, Martigues (cinquième) a concédé le nul contre Le Puy (quatorzième) tout en évitant la défaite à domicile de justesse alors que Bourg-en-Bresse est allé battre Avranches pour monter au sixième rang. Enfin, Saint-Brieuc et Bastia-Borgo ont été à l'origine de la mi-temps la plus divertissante de la soirée : s'il y avait 0-0 à la pause, Bretons et Corses se sont rendus coup pour coup afin d'achever la partie à 2-2 avec deux tremblements de filet dans les derniers instants.Plutôt sympa, pour une confrontation entre les deux derniers du championnat.