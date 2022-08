National : Bourg-en-Bresse battu, Concarneau nouveau leader

L'US Concarneau marque d'entrée avec Amine Boutrah !Suivez le match en direct sur https://t.co/nqxOy8UwzX#NationalFFF pic.twitter.com/cn5vPpL8C5 — Championnat National (@NationalFFF) August 26, 2022

Villefranche Beaujolais 2-0 Paris 13 Atletico

Saint-Brieuc 0-1 Avranches

FC, à Borgo

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Mauvaise opération pour Bastia-Borgo et Bourg-en-Bresse, bon deal pour Concarneau !Alors qu'ils étaient positionnés sur le podium du classement avant cette troisième journée de National, les Corses et l'ex-leader sont tombés ce vendredi soir. La faute à Orléans, venu s'imposer sur l'Île de Beauté grâce à des buts de Mambo (dans le temps additionnel de la première période), puis Berthier (sur penalty) et à Versailles, vainqueur à domicile sur des réalisations du duo Djoco-Leborgne juste avant et juste après la pause.Opportunistes, Concarneau et Dunkerque en ont profité : les Bretons ont pris la tête du championnat en tapant Le Mans sur le plus petit des scores, Boutrah marquant de manière précoce pour donner un avantage décisif à sa solide équipe, pendant que les Nordistes sont passés dauphins en renversant Nancy à l'arraché (ouverture du score de Nangis, égalisation de Baghdadi à l'heure de jeu et pion fatal de Ghrieb en toute fin de partie). De son côté, Avranches a respectivement dominé Saint-Brieuc (une seule réalisation dans le match, signée Sacko au quart d'heure) pour s'approcher des places d'honneur, et Châteauroux s'est bougé pour ramener le point du nul contre Martigues malgré deux unités de retard (0-2 à l'entracte, 2-2 au coup de sifflet final). À noter, aussi, le succès de Villefranche Beaujolais contre Paris 13 et celui plus tardif de Cholet face au Puy sur le même score (2-0) qui éloignent les deux clubs de la zone de relégation.En revanche, Nancy, ce n'est vraiment pas joli...