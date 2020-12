National : Bastia reprend les rênes

1

Bastia (4-3-3) : Vincensini - Le Cardinal, Guibert, Guidi, Quemper - Salles-Lamonge, Vincent, Ducrocq - Kherbache, Schur, Robic. Entraîneur : Chabert.



Cholet (3-5-2) : Mandrea - Renaud, Mboumbouni, Sylla - Sambu, Dembi, Doumbia, Mexique, Savane - Maggiotti, Konaté. Entraîneur : Rossi.

FC, à Furiani

À Bastia, le Chalet est le nom d'une station-service - ouverte quasiment 24 heures sur 24 - qui constitue une institution pour les habitants.De son côté, le SO Cholet n'a qu'une lettre de différence et est le nom d'une équipe qui vient de se faire exploser au stade Armand Cesari. À trois kilomètres du Chalet, Cholet s'est en effet incliné contre plus fort que lui. Le Sporting Club de Bastia reprend la tête du classement de National (avec 28 points contre 22 pour son adversaire du soir, désormais cinquième avec un match de plus à disputer). Dans ce choc de haut de tableau, les locaux ont dominé et ont plié la rencontre en trois minutes chrono avec trois réalisations inscrites coup sur coup (signés Robic, Vincent et Salles-Lamonge) peu après le quart d'heure de jeu. Une poignée de secondes plus tard, les visiteurs ont réduit la marque grâce à Konaté sur un penalty qui n'aurait sûrement pas été sifflé si la partie ne s'était pas déroulée à huis clos.Mais malheureusement pour lui, le coach Rossi - qui s'est pris le bec avec son successeur Chabert - a vu ses anciens poulains enfoncer le clou en début de deuxième période : sous le regard de dizaines de supporters posés sur le toit du centre de formation malgré le confinement (quelle pouvait bien être la case cochée sur leur attestation, d'ailleurs ?) et entre les bombes agricoles ou les feux d'artifice, Schur a remporté son face-à-face devant Mandrea... avant que son partenaire Robic ne rate son péno en même temps que le doublé, le portier déviant la tentative de l'attaquant sur son montant. Pas grave, puisque Da Silva a finalement planté le cinquième pion en partant à la limite du hors-jeu. Les Corses s'imposent ainsi 5-1, et soignent donc leur différence de but.Vivement que les fans aient le droit de revenir à Furiani pour profiter de ce genre de spectacle et en faire une fête, tout de même.