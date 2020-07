Natalie Portman : le foot féminin, ou le nouvel empowerment féministe ?

La nouvelle a été rendu publique via son compte Instagram. L'actrice Natalie Portman va se lancer dans la création d'une nouvelle équipe de football féminine basée à Los Angeles. Loin de se limiter à un investissement de plus parmi les nombreux placements de cette businesswoman assumée, cette décision, à en croire la vedette hollywoodienne en tout cas, relèverait quasiment d'une forme de civisme. Preuve surtout que le soccer occupe aujourd'hui aux USA une place singulière.

Covid-19, Black Lives Matter et soccer

California dream ?

Par Nicolas Kssis-Martov

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il est inutile de s'interroger trop longuement pour deviner quel est le degré de passion pour le ballon rond de la part de Natalie Portman, et de ses consœurs qui l'accompagnent dans cette aventure très médiatisée (d'Eva Longoria à Serena Williams). L'essentiel se situe bien sûr ailleurs, et certainement pas dans un souci immédiat de rentabilité, quoique... Comme l'a expliqué l'héroïne mortifiée de, il s'agit surtout d'une stratégie d'empowerment féminin, ici sur un mode capitaliste et successful, pas pour rien que ce projet implique notamment des personnalités comme Kara Nortman, investisseure en capital-risque technologique, et Julie Uhrman, entrepreneure en jeux vidéo.Dès lors, à chacun de déterminer si cette démarche peut se considérer comme féministe au regard de la définition que nous en avons sur le Vieux continent. «» , a-t-elle précisé plus longuement.Dans le contexte américain, le projet des Angel City, le nom de la team mis sur les rails, correspond surtout à des enjeux finalement très politiques et pour tout dire quasi-conjoncturels. Dans un pays où Donald Trump joue sa réélection - Natalie Portman s'est exprimée plusieurs fois contre sa politique, en particulier envers les jeunes migrants -, ce sont des figures issues de ce qu'on appelle en France la société civile, qui ont fini par incarner et porter la voix de l'opposition au docteur folamour de la Maison-Blanche, au-delà de Démocrates quelque peu épuisés. Megan Rapinoe appartient à cette nouvelle catégorie de porte-paroles, à travers un soccer dont déjà l'image, pour son versant féminin, était déjà très marquée «» et « progressiste » . La victoire lors de la dernière Coupe du Monde - à laquelle Natalie Portman avait assisté sur place -, validait déjà un statut de quasi icônes à Alex Morgan et ses coéquipières. Le retour triomphal à New-York enfonçait alors un peu plus le clou dans le crâne du sexisme « old school » de la mèche blonde républicaine.De l'autre coté de l'Atlantique, la bataille continue contre le Covid-19, alors que le pays, à l'approche de l'échéance de l'élection présidentielle, semble plus divisé et incertain que jamais. Lancer une telle équipe, c'est aussi quelque part mettre de l'argent pour faire pencher la balance du « bon côté » . Après avoir participé à la campagnecontre le harcèlement et les agressions sexuelles dans le cinéma - et de ce point de vue encore Donald Trump n'était pas franchement du même coté de la barricade y compris juridique -, Natalie Portman sait ce qu'elle fait en mettant en avant de manière positive la valeur des joueuses, sur la côte ouest (où le foot féminin est absent au plus haut niveau depuis 2010). «» , peut-on entendre en voix off dans la vidéo de présentation.Naturellement, rien ne serait plus erroné que de transposer aux États-Unis des formes d'attentes qui sont propres à l'histoire des artistes engagés en France. Il n'empêche que cette initiative octroie forcément une nouvelle dimension au foot féminin et sa signification, dans le vaste champ de la bataille culturelle et sociale autour des mobilisations en faveur des droits des femmes ou des causes qui leur sont lié. Est-il imaginable de voire pareille aéropage, emmené par Adèle Haenel ou Béatrice Dallle, venir fonder un club aussi ambitieux et symbolique à Marseille ?