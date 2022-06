Nasser al-Khelaïfi, l’éternel recommencement

Dans son interview annuelle dans laquelle il distribue les bons et mauvais points, le président du Paris-SG Nasser al-Khelaïfi a déclaré la fin du bling-bling au sein du club parisien, annonçant, entre les lignes, le début d’un nouveau cycle qui ne sera pas incarné par Zinédine Zidane. Faut-il vraiment croire ce changement de paradigme quand, tous les ans, la direction parisienne déclare tout et son contraire dans ce bilan annuel de fin de saison pour faire plaisir à sa base ?

Comme tous les ans, des paroles, mais à quand les actes ?

Neymar, le bouc émissaire idéal

Cette fois, c’est la bonne ?

Par Mathieu Faure

L’interview annuelle de Nasser al-Khelaïfi pourrait facilement être introduite par le générique dedans lequel David Hasselhoff s’efforce de sauver le monde. Le patron parisien a, lui, une mission plus délicate : mettre son club sur le chemin de la victoire en Ligue des champions, le but ultime de QSI depuis le rachat du club parisien en 2011. La saison qui vient de s’écouler est sans doute la pire, sportivement, depuis ce fameux rachat. Un titre de champion glané sous les sifflets de son propre public, un coach boudé, piètre communicant et ennuyeux au possible dans le jeu, deux titres nationaux perdus (Trophée des champions et Coupe de France) et une liquéfaction rocambolesque sur la pelouse de Madrid en huitièmes de finale retours de la C1. Comme chaque année, pour remobiliser ses troupes et annoncer la couleur de la prochaine saison, le patron du PSG a pris la parole dans. À l’instar des années précédentes, l’entretien contient de très nombreux effets d’annonce. Extraits :Dream BiggerUn an après s’être attaché les services de joueurs bling-bling par excellence (Lionel Messi et Sergio Ramos), NAK avance que cette ère est déjà révolue, alors que le club a ouvert il y a peu une boutique sur la 5avenue new yorkaise. Quant aux joueurs invités à partir s’ils ne rentrent pas dans le moule collectif parisien, Nasser al-Khelaïfi avait déclaré la même chose lors de son entretien annuel de 2019 à nos confrères deSans oublier qu’en 2016, à la sortie de l’élimination contre Manchester City, NAK avait également annoncé de gros changements dans les colonnes duTrois ans plus tard dans, il parlait encore et toujours de tout changer :Dans la même interview, il confirmait que Leonardo devait tout changer :Finalement, rien n’a vraiment changé au Paris-SG. Les joueurs ont toujours autant de pouvoir et ne veulent pas quitter le club, même quand ils ne jouent pas. Le management n’a pas beaucoup changé non plus (la saison de l’équipe féminine est un modèle de mauvaise gestion à tous les niveaux). NAK porte trop de casquettes (beIN, les sports de raquettes au Qatar, l’UEFA) pour pouvoir se donner à 100% et au quotidien au Paris-SG, club pas franchement comme les autres. Au PSG, les années se suivent et se ressemblent. On laisse tout le monde faire sa vie pendant 10 mois et on annonce publiquement tous les ans, à la fin de saison, que tout va changer l’année suivante. Sauf que rien ne change vraiment. Les maux persistent. Toujours les mêmes. Chaque été, il faut trouver des coupables pour appuyer le raisonnement. Entre les lignes, pour cette sortie médiatique annuelle, Neymar est visé. Le joueur bling-bling par excellence qui ne se dévoue pas assez au projet. Le Brésilien a sans doute déçu dans son rendement vu l’investissement consenti en 2017 pour le déloger de Barcelone. Il y a les blessures, forcément, son hygiène de vie, sa préparation invisible. Mais Neymar est-il vraiment le souci majeur de ce PSG ? Il se dégage de lui, pourtant, une vraie envie de réussir dans la capitale et une forme de courage dans sa manière de constamment essayer de porter l’équipe. Parfois maladroitement quand son corps ne suit pas. Parfois brillamment. En cet été 2022, où tout doit changer, le Brésilien est devenu l’homme à faire partir, alors que Lionel Messi, venu pour les mauvaises raisons dans la capitale, passe entre les gouttes du grand patron. Pourquoi ? Parce que Lionel Messi est un produit marketing qui fait du bien aux finances du club., lance-t-il dans. Cocasse quand on lit, quelques lignes plus haut, ceci :Attendue avec beaucoup d’impatience, mais aussi un peu de dérision, la sortie médiatique de fin de saison de NAK est toujours un grand moment. Un grand moment car elle lance les grands chantiers de l’été puisque Mauricio Pochettino devrait, sans doute, être congédié cette semaine. Cette prise de parole annuelle ouvre aussi la porte de l’espoir. L’espoir que ce PSG change vraiment, pas seulement dans les notes d’intention. Le peut-il ? Bonne question. Pour le savoir, on vous invite au printemps 2023 quand Nasser al-Khelaïfi fera le bilan annuel de sa saison à grands coups de déclarations. Voilà près de dix ans que la méthode marche et que, chaque été, les suiveurs du PSG y croient., s’efforce-t-on de répéter à chaque fois. Mais le pire avec ce club, c’est que ça marche à chaque fois... Nous voilà donc repartis pour un tour. Parce que cette fois, Nasser al-Khelaïfi semble avoir retenu la leçon. Ou pas.