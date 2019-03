Nasser Al-Khelaïfi impliqué dans une affaire de corruption ?

1

DDG

La justice et Nasser, je t'aime moi non plus.Selon Mediapart , le patron du PSG aurait été placé sous le statut de «» dans le cadre d’une enquête du Parquet national financier (PNF) pour «» et «» . Celle-ci porte sur l’attribution des Mondiaux d’athlétisme au Qatar (du 29 septembre au 6 octobre). Elle ne concerne pas le Nasser Al-Khelaïfi président du PSG mais le Nasser Al-Khelaïfi codétenteur de la société privée Oryx QSI.Les soupçons du PNF reposent sur deux virements d’un montant total de 3,5 millions de dollars, effectués à l’automne 2011 entre Oryx QSI et une autre société, détenue par le Sénégalais Papa Massata Diack, fils de Lamine Diack, ex-patron de la Fédération internationale d’athlétisme entre 1999 et 2015. Des virements qui auraient servi à «» l’obtention des Mondiaux d’athlétisme en 2017 et finalement obtenus pour 2019. Toujours selon, Nasser aurait reconnu devant la justice détenir 50% des parts d'Oryx QSI, mais aurait nié la possibilité d'engager des dépenses.Il faudra attendre un peu avant de songer à organiser la Coupe Davis au Qatar