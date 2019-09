Naples trébuche, la Fiorentina démarre enfin

Emmenée par un Franck Ribéry inspiré, la Fiorentina a signé son premier succès de la saison (2-1) face à la Sampdoria, lanterne rouge ce soir. Plus haut au classement, Naples s'est fait surprendre en toute fin de match par Cagliari, qui en profite pour lui prendre la quatrième place. Désormais cinquième, le Napoli est notamment talonné par Bologne, qui n'a pu faire mieux qu'un nul sur le terrain du Genoa (0-0). Dans le bas du tableau, Parme et Lecce ont signé des succès précieux, respectivement face à Sassuolo (1-0) et sur le terrain de la SPAL (1-3).

Délogé en début de soirée du podium par l'Atalanta, le Napoli peine à véritablement se montrer dangereux. Largement dominateurs, mais pas assez tranchants aux abords de la surface, les hommes de Carlo Ancelotti doivent ainsi attendre la 41minute et cette grosse opportunité croquée par Insigne, lancé par Mertens, pour fissurer la solide défense sarde. Celle-ci est à deux doigts de s'effondrer en deuxième période, lesse montrant plus inspirés. Mais Olsen se montre décisif devant Koulibaly (58), et le poteau renvoie deux tentatives de Mertens (61et 64). Entré en jeu pour les 25 dernières minutes, Fernando Llorente a - de la tête, évidemment - lui aussi plusieurs opportunités de débloquer la situation, en vain. À défaut de gagner, Naples pense se consoler avec sa troisième place. Mais c'est compter sans ce filou de Lucas Castro, qui donne à Cagliari la victoire sur son unique tir cadré, et permet aux siens de doubler le Napoli au classement. Une leçon de réalisme.Auteur de son premier but en faveur de la Fiorentina dimanche, Franck Ribéry est de nouveau titulaire aux avant-postes dans le 3-5-2 florentin, aux côtés de Federico Chiesa. Proche comme son compère d'attaque de trouver la faille dans la première demi-heure, le Français, dans tous les bons coups, débloque la situation en offrant l'ouverture du score à Pezzella. Sur la voie de son premier succès en Serie A cette saison, la Fiorentina voit son horizon s'éclaircir un peu plus quand Murillo laisse ses partenaires à dix en début de seconde période (54). Ce dont profite immédiatement Dalbert pour percer la défense génoise et lancer Chiesa pour le 2-0. En supériorité numérique, la formationpeut tranquillement gérer son avance, et Vincenzo Montella offrir à Ribéry, remplacé à la 73minute par Riccardo Sottil, une ovation bien méritée. C'est donc du banc que le Nordiste voit Bonazzoli relancer les débats, et son remplaçant arracher un penalty, avant de se voir rattrapé par la VAR et écoper d'un jaune pour simulation. L'essentiel est ailleurs pour la Fio, qui quitte la zone de relégation.En position de doubler la Roma et de revenir à la hauteur de l'Atalanta, Bologne prend le match à son compte en première période. Mais s'ils monopolisent le cuir et prennent plusieurs fois leur chance en première période, les hommes de Siniša Mihajlović ne parviennent qu'une fois à accrocher le cadre. Un peu léger, pour un prétendant au top 5. Avec l'ancien Monégasque Barreca titulaire côté gauche et une paire danoise Lerager-Schöne au milieu, le Genoa rééquilibre quelque peu les débats après le repos. Assez pour gratter un point précieux, qui lui permet de conserver une longueur d'avance sur l'Udinese, premier relégable.Qu'y a-t-il de meilleur qu'un Milan-Inter, un Juve-Torino ou un Roma-Lazio ? Un derby entre Parme et Sassuolo, vous répondront les habitants d'Émilie-Romagne. Ça ne se voit pas énormément dans le jeu où, malgré une possession largement à son avantage en première période (67%) et un Jérémie Boga titulaire en attaque, Sassuolo, qui peut tirer profit du faux pas de l'AS Rome pour s'installer dans un fauteuil d'Européen, ne parvient pas à cadrer la moindre frappe dans les 45 premières minutes. L'entrée en deuxième période de Grégoire Defrel n'y changera rien : lesresteront muets. Celle de Mehdi Bourabia sera elle lourde de conséquences pour son équipe, le Français inscrivant un CSC au bout du temps additionnel. Sixième en cas de succès, Sassuolo dégringole au quatorzième rang. Sacré gadin.Remplaçant au coup d'envoi, c'est du banc que Giannelli Imbula voit son capitaine Marco Mancosu donner l'avantage à son équipe de Lecce sur penalty. Un avantage de courte durée pour les hommes de Fabio Liverani, rejoints sept minutes plus tard sur un but de Federico Di Francesco, auteur là de son deuxième pion cette saison. Comme Cristiano Ronaldo. Le réalisme du latéral gaucheinspire son homologueMarco Calderóni, qui débloque son compteur buts au retour des vestiaires. Auteur sur un nouveau penalty de son quatrième but de la saison, ce qui en fait le deuxième meilleur buteur de Serie A, Mancosu assurera à Lecce un succès qui lui permet de quitter la zone rouge, et de laisser sa place de relégable à... la SPAL.