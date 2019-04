Naples se ramasse à Empoli, l'Inter fracasse le Genoa

Le Napoli s'est fait rentrer dans le lard par une courageuse formation d'Empoli, qui s'est offert le scalp des Partenopei devant son public (2-1). La Lazio, séchée au buzzer par la SPAL (1-0), et la Roma, tenue en échec par la Fiorentina (2-2), piétinent au classement. Une aubaine pour l'Inter, qui a consolidé sa troisième place, en croquant tout cru une équipe du Genoa réduite à dix peu avant la pause (0-4).



1

Peut être un chouia trop confiants à la suite de leur succès les mains dans les poches face à la Roma la semaine dernière , lesse font bouffer d'entrée les mollets par les Toscans, qui se battent pour assurer leur maintien. Diego Farías en profite pour signer une frappe placée, qui laisse Meret les bras ballants. Lesvont pourtant revenir par Zieliński, qui envoie un caramel monumental dans la lulu de Provedel. De la poudre aux yeux : Empoli , bien que dominé dans le jeu, est plus incisif dans la surface de vérité, et Di Lorenzo s'en va crucifier les Napolitains en début de seconde mi-temps, d'un coup de boule autoritaire. Un vrai coup d’arrêt pour le Napoli qui, à l'exception d'une défaite face à la Juventus début mars, n'avait plus perdu en Serie A depuis le 26 décembre dernier.Le premier acte, plutôt funky, voit Immobile d'un côté et Floccari de l'autre se procurer de belles occasions, mais sans parvenir à conclure leur affaire. La Lazio aura d'autres opportunités par la suite, mais Leiva et Milinković Savić manquent à leur tour de justesse dans la phase de finition. C'est ballot, parce que Patric concède un penalty en fin de match, que transforme Petagna. Un dénouement catastrophique pour les, qui stagnent au 5rang du championnat.Une histoire de coups de boule, du moins en première période. Pezzella est à la retombée d'un corner pour envoyer un joli coup de tronche dans les filets romains, avant que Zaniolo ne lui réponde, d'une tête bien croisée à la réception d'un centre de Kluivert. Une série de coups de casque qui finit par lasser Gerson , dont la demi-volée déviée aux vingt-cinq mètres trompe à nouveau Mirante. Touchée, mais pas coulée, la Louve en a encore dans le bide, et Perotti égalise logiquement, d'un tir puissant dans la surface. Les deux formations seront moins inspirées par la suite, et la Roma doit se contenter de rester à quatre unités du Milan, 4, et actuel détenteur du dernier ticket pour une qualification en Ligue des champions.Enfin de retour dans dans le groupeaprès s’être brouillé deux mois durant avec sa direction, Mauro Icardi repointe son museau à la pointe de l'attaque lombarde. Et ça réussit bien à l' Inter , très en jambes au Luigi-Ferraris. Lesouvrent logiquement la marque grâce à Gagliardini, qui exploite un bon centre d'Asamoah dans les seize mètres pour planter de près. Icardi, lancé en profondeur dans la surface par D'Ambrosio, se voit ensuite stoppé irrégulièrement par Romero. C'est rouge pour le défenseur du Griffon, et Icardi, encore lui, en profite pour transformer le penalty et inscrire son 10pion de la saison. À onze contre dix, tout devient définitivement trop facile pour l' Inter : Perišić, seul face à la cage, plante le troisième pion de la soirée, avant d’être imité en fin de match par Gagliardini. De quoi permettre aux poulains de Spalletti, 3, de revenir à sept points du dauphin napolitain au classement.Les deux formations se rendent coup pour coup en première période, mais lesne peuvent que s'incliner face au réalisme froid d' Andrea Belotti catapulte d'abord un coup de tête magistral dans les filets d'Audero, avant de profiter d'un ballon qui traîne dans la surface pour y aller de son doublé. Gabbiadini réduira bien le score en seconde période, mais la réaction de la Samp est trop tardive : le Toro l'emporte, se cramponne à la 7place de la Serie A et conserve ses ambitions de qualification pour la prochaine C3.