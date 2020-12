Naples se défait de la Samp, la Roma dévore Bologne

Inoffensif dans le premier acte face à une Sampdoria remarquablement bien en place, Naples brasse d'abord du vide au milieu de terrain. Tout le contraire des gars de Ranieri, qui dévorent allégrement les espaces en contre. Lancé en profondeur, Jankto vient fusiller Meret dès la vingtième minute de jeu. Gattuso devient tout rouge, peste sur son banc et se décide à renverser la table, en faisant entrer Petagna et Lozano à la pause. Bien vu. Pendant que le premier monopolise l'attention des défenseurs dans la surface, le second égalise d'une tête piquée. Même hommes, même effets quelques minutes plus tard : le Mexicain met le turbo sur le coté droit et centre pour Petagna, qui trompe Audero d'un coup de boule astucieusement placé. C'est tout et ça suffit pour le Napoli, qui glane son huitième succès en championnat et reste solide troisième de Serie A.Dominatrice et tout de suite très en jambes, lase casse toutefois à plusieurs reprises les dents sur Drągowski, le portier de la Fiorentina. Peu avant la pause, Zapata parvient néanmoins à attirer plusieurs défenseurs autour de son grand corps et transmet à Gosens, qui ouvre fort logiquement le score. Une fois lancée, l'Atalanta sera inarrêtable. Malinovskiy double la mise d'un maitre coup franc, avant que Tolói n'ajoute un troisième pion à l'heure de jeu. Une victoire importante pour les Bergamasques, qui restaient sur une défaite en championnat face au Hellas et se remettent ainsi la tête à l'endroit en Serie A.Un superbe jeu de massacre. Tout feu tout flamme ce dimanche, la Louve a carbonisé Bologne, qui n'avait pas les armes pour résister à la force de frappe offensive des. Lancée par un but contre son camp de Poli, la Roma frappe ensuite par Džeko, qui trompe Ravagliaaprès avoir réussi un joli dribble derrière son pied d'appui. Puis enchaine grâce à une nouvelle réalisation de Pellegrini et un pion de Veretout, à la conclusion d'un mouvement collectif virtuose. KO debout, Bologne lâche l'affaire et Mkhitaryan - servi par Karsdorp - peut ajouter un cinquième pion de près. Le but contre son camp de Cristante est insignifiant, la Roma maitrise tranquillement son match et la seconde mi-temps sera une formalité. La bonne affaire pour les poulains de Paulo Fonseca, qui grimpent au cinquième rang de de la Serie A.