Naples se balade contre Benevento

Naples (4-2-3-1) : Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam - Ruiz, Bakayoko - Politano (Hysaj, 85e), Zieliński (Maksimović, 82e), L. Insigne - Mertens (Elmas, 82e). Entraîneur : Gennaro Gattuso.



Benevento (4-3-3) : Montipo - Depaoli, Tuia, Barba, Foulon (Letizia, 64e) - Hetemaj, Schiattarella (R. Insigne, 46e), Viola - Ioniță, Lapadula (Gaich, 70e), Caprari (Sau, 64e). Entraîneur : Filippo Inzaghi.



Résultats et classement de Serie A

L'aîné reste le plus fort.Comme au match aller, les retrouvailles entre Lorenzo Insigne et son frère cadet Roberto ont tourné à l'avantage du Napoli. Privés de Petagna et d’Osimhen, blessés, l’équipe de Gennaro Gattuso s’en est d’abord remise à Mertens. Sur un centre de Ghoulam, le Belge - un brin chanceux - récupère le ballon et le dévie d'un extérieur du droit dans les cages de Montipo. Les Napolitains pensent ensuite s’échapper, mais le formidable but de Zieliński est finalement refusé pour hors-jeu (37). C’est finalement Politano qui creuse l’écart, après un cafouillage devant le butMenés, lespointent le bout de leur nez lors du second acte. Insuffisant pour espérer inquiéter Alex Meret, qui a passé une soirée bien tranquille malgré l'expulsion de Koulibaly sur la fin. Après s’être fait éjecter ce jeudi de la Ligue Europa par Grenade, le Napoli redémarre en championnat et reste dans la course pour la Ligue des champions. Le ciel s’assombrit en revanche au-dessus de la formation de Pippo Inzaghi, qui n’a plus gagné depuis le 6 janvier.La magie a disparu.