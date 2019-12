Naples s'enlise à Udine

Udinese (3-5-2) : Musso - De Maio, Ekong, Nuytinck - Stryger, Fofana, Mandragora, De Paul, Ter Avest - Okaka, Lasagna. Entraîneur : Gotti.



SSC Napoli (4-4-2) : Meret - Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly Mario Rui - Callejon, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne - Mertens, Lozano. Entraîneur : Ancelotti.

La galère napolitaine continue.Sans succès en série A depuis la 8e journée, lesn'ont pas su sauter au dessus de l'obstacle Udinese au stadio Friuli. La faute à une première période catastrophique, qui voit lesenchaîner les transmissions stéréotypées et ne pas cadrer le moindre tir avant la demi-heure de jeu. L'Udinese sent la bonne affaire et ouvre le score suite à une percée de bulldozer de Wesley Fofana au milieu, dont la passe en profondeur trouve Lasagna, qui trompe Meret d'un tir croisé.Pas rassuré, Ancelotti sort ensuite Insigne et Lozano, fantomatiques devant, pour Llorente et Younes. Trop peu pour radicalement changer la physionomie du Napoli, mais au moins suffisant pour égaliser : Zielinski sort finalement les siens de la mouise après l'heure de jeu, d'un bel enchaînement crochet intérieur-tir enveloppé du gauche.De quoi éviter le pire aux, même si Carlo Ancelotti ne se fait surement pas d'illusion : cette nouvelle contre performance fragilise encore plus son statut sur le banc napolitain.