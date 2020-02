Naples s'en sort à Brescia

Brescia (4-3-2-1) : Joronen - Sabelli, Matějů, Chancellor, Martella - Bisoli, Tonali, Dessena - Bjarnason, Zmrhal - Balotelli. Entraîneur : López.



Naples (4-3-3) : Ospina - Di Lorenzo, Manolas, Maksimović, Rui - Ruiz, Demme, Elmas - Politano, Mertens, Insigne. Entraîneur : Gattuso.

Non, Naples n'est pas guéri.Mais au moins, il retrouve petit à petit la santé avec six victoires sur ses sept derniers matchs toutes compétitions confondues. Sur le terrain de Brescia, la formation de Gattuso a d'abord eu un mal fou à se montrer dangereuse, alors qu'elle a gardé la balle quasiment tout le temps. Pire, elle a craqué à la demi-heure de jeu sur corner et un but de la tête de Chancellor.Mais Insigne est parvenu à égaliser au début du second acte sur penalty, sanctionnant une main adverse. Quelques minutes plus tard, Ruiz a envoyé une douceur dans la lucarne de Joronen. Il n'en fallait pas davantage pour prendre les trois points, qui mènent les visiteurs à une plus honorable (et provisoire) sixième place.En revanche, ça ne sent pas bon pour la bande de Balotelli : 19avec sept unités de retard sur la seizième position squattée par la Sampdoria, l'écart pourrait encore s'agrandir à la suite des résultats du week-end.