Naples renverse l'Atalanta et prend le large

En déplacement chez son dauphin, l'Atalanta, qui l'a bousculé, le Napoli l'a finalement emporté (1-2) et prend le large en tête de la Serie A.

Une entame iDEAle

Osimhen au bal masqué

Atalanta (3-4-1-2) : Musso - Tolói, Demiral, Scalvini - Hateboer (Soppy, 86e), Pašalić (Malinovskyi, 70e), Koopmeiners (De Roone, 81e), Mæhle - Éderson - Højlund (Zapata, 70e), Lookman (Boga, 81e). Entraîneur : Gian Piero Gasperini.



Naples (4-3-3) : Meret – Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mathías Olivera - Anguissa (Gaetano, 93e), Lobotka, Zieliński (Ndombele, 64e) - Lozano (Politano, 64e), Osimhen (Simeone, 75e), Elmas (Zerbin, 93e). Entraîneur : Luciano Spalletti.

C’était le choc du week-end à Bergame où le leader de Serie A, Naples, venait affronter son dauphin, l’Atalanta. Avec cinq points d’avance sur ses poursuivants au coup d’envoi, la bande de Spalletti pouvait conforter davantage sa position en s’y imposant. Et malgré la défaite subie dans la semaine à Liverpool , elle a réussi à poursuivre son impressionnante série en championnat (1-2).Portés par un Gewiss Stadium chauffé à blanc pour l’occasion, les locaux donnent le ton d’entrée de jeu et font vivre un cauchemar au Napoli pendant vingt minutes. Au menu : un pressing haut, des vagues sur la défense napolitaine, et laparvient alors faire trembler le leader incontestable de la Serie A. Højlund a d’ailleurs la balle d’ouverture du score, mais il bute sur Alex Meret. Les alertes se multiplient jusqu’à ce que la sanction tombe dès le quart d’heure de jeu : à la suite d’un cafouillage dans la surface napolitaine, l’arbitre accorde un penalty à l’Atalanta pour une main de Victor Osimhen. Avec puissance et grande précision pour viser la lucarne, Lookman ouvre le scoreet laisse penser que Naples pourrait vivre un début de soirée compliqué.Oui, mais le leader ne règne pas sur le championnat par hasard, et il s'appuie sur son meilleur buteur, Osimhen, pour remettre rapidement les compteurs à zéro. Toujours masqué, c’est lui qui égalise, de la tête après un corner joué à deux, sur la première frappe napolitaine de la partie. C’est encore lui qui fait la différence sur le deuxième but de son équipe, un peu plus de dix minutes plus tard. Servi dans la surface, il se débarrasse de la carcasse de Demiral après un gros duel pour délivrer une passe décisive à Eljif Elmas. Renversée, lane baisse pas les bras pour autant et revient de plus belle à la reprise. Après un festival de Mæhle, seulement stoppé par Meret, la reprise réflexe de Lookman frappe la barre (55). Un manque de réussite doublé d’un manque cruel de réalisme lorsque Højlund loupe le cadre après avoir été parfaitement servi par Lookman (63). Fraîchement entré, Simeone a l'occasion de tuer le match, sans parvenir à trouver le cadre. Une rencontre accrochée, prouvant que Naples sait aussi faire le dos rond. C'est ce qu'il fallait pour conforter son fauteuil de leader et prendre huit longueurs d'avance sur l'Atalanta.