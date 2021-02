Naples piégé par un Genoa chirurgical

Genoa (3-5-2) : Perin - Goldaniga, Radovanović, Criscito - Zappacosta, Zajc (Rovella, 88e), Badelj, Strootman (Behrami, 68e), Czyborra - Destro (Portanova, 79e), Pandev (Scamacca, 68e). Entraîneur : Davide Ballardini.



Naples (4-3-3) : Ospina - Di Lorenzo, Manolas (Rrahmani, 69e), Maksimović, Rui - Elmas, Demme (Bakayoko, 79e), Zieliński (Insigne, 54e) - Politano, Petagna (Osimhen, 54e), Lozano. Entraîneur : Gennaro Gattuso.

37 ans et toutes ses dents.Le vétéran Goran Pandev a joué un bien mauvais tour au Napoli ce samedi. Alors qu'il n'avait plus marqué depuis le mois de septembre, le Macédonien, tranchant dans la surface, a offert la victoire au Genoa en transformant ses deux seules occasions (2-1). Du droit à la suite d'une mauvaise relance de Nikola Maksimović (11), puis du gauche, après un magnifique contrôle (26). Pandev canonisé, Ospina crucifié. Une efficacité qui a fait défaut aux attaquants napolitains.Dominateurs, lesont démarré tambour battant en sollicitant trois fois Mattia Perin lors des six premières minutes. Le portier desa de nouveau été à la parade devant Hirving Lozano, Elif Elmas, Piotr Zieliński et Diego Demme (18, 38, 45, 71). Andrea Petagna (23) et Lorenzo Insigne (78) ont quant à eux touché du bois. Il a fallu un ballon mal dégagé pour que Matteo Politano donne un peu d'espoir aux siens (79). Anecdotique au moment du coup de sifflet final. Le Genoa confirme son regain et, avec 13 points pris sur ses cinq derniers matchs, pointe désormais au onzième rang. Naples, cinquième, rate le coche.Demi-finale retour de coupe contre l'Atalanta mercredi, puis réception de la Juve samedi : la semaine sera chaude pour Gattuso.