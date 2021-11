Naples neutralisé par le Hellas Vérone de Simeone

Napoli (4-2-3-1) : Ospina - Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Rui - Anguissa (Mertens, 86e), Ruiz - Politano (Lozano, 61e), Zieliński (Elmas, 61e), Insigne (Ounas, 86e) - Osimhen (Petagna, 90e+1). Entraîneur : Luciano Spalletti.



Hellas Vérone (3-4-3) : Montipo - Ceccherini, Günter (Magnani, 84e), Dawidowicz - Casale, Veloso, Tameze, Faraoni - Caprari (Kalinić, 84e), Barák (Bessa, 75e), Simeone (Lasagna, 75e). Entraîneur : Igor Tudor.

De vrais poils à gratter, les Simeone.Déjà vainqueur de l'AS Rome, de la Lazio et de la Juve, le Hellas a encore une fois fait honneur à sa réputation de trouble-fête en accrochant Naples ce dimanche (1-1). Et Giovanni Simeone a profité de ce déplacement en Campanie pour soigner ses stats C'est en effet l'Argentin qui a fini le boulot après qu'Antonín Barák se soit débarrassé de Mario Rui, inscrivant son neuvième but de la saison (13). Décisif une minute plus tôt sur une frappe de Gianluca Caprari (12), David Ospina a ce coup-ci dû s'incliner. Pas de cinquième clean-sheet consécutif en Serie A, mais pas de zéro pointé non plus, puisque Giovanni Di Lorenzo a rapidement égalisé dans la surface (18).Le leader a poussé, mais Lorenzo Insigne a buté sur Lorenzo Montipò (35) et Victor Osimhen a trouvé le montant (41). Vigilant sur un coup franc d'Insigne au retour des vestiaires (48), le portier desn'a quasiment plus eu de travail ensuite. Le Hellas a fini à neuf suite aux cartons rouges de Daniel Bessa, qui n'aura passé que treize minutes sur le pré (88), et Nikola Kalinić (90+3). Malgré cette supériorité numérique et un coup franc de Dries Mertens sur le poteau (90+1), leslâchent des points pour la deuxième fois de la saison et peuvent voir l'AC Milan leur voler la place sur le trône en cas de succès contre l'Inter ce dimanche soir.Dans le même temps, la Lazio a balayé la Salernitana 3-0, ce qui lui permet de ravir la cinquième place à son meilleur ennemi de la Roma.